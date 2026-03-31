Une ancienne pépite de l’OL explose enfin

L’OL a formé de très bons joueurs au cours de son histoire. Parmi eux, Florent Sanchez (22 ans), qui s’éclate actuellement sous les couleurs d’Orléans.

L’ Olympique Lyonnais est réputé pour son centre de formation, qui a vu éclore de nombreux talents ayant marqué l’histoire du club, mais aussi d’autres grands clubs européens. On peut citer, parmi les joueurs encore en activité, Bradley Barcola, Castello Lukeba, Rayan Cherki ou encore Malo Gusto. Florent Sanchez a eu l’occasion de côtoyer certains de ces talents lors de son passage à Lyon. Malheureusement pour lui, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer avec son club formateur. Heureusement, il a pu rebondir en rejoignant Orléans en National, où il montre aujourd’hui tout son potentiel.

Florent Sanchez revit avec Orléans

Selon les informations de Ouest France, les très bonnes performances de Sanchez ont en effet convaincu l’En-Avant Guingamp de se positionner sur lui. Le club breton souhaite le recruter cet été pour renforcer son milieu de terrain. D’autres formations de Ligue 2 sont également intéressées par les services de Florent Sanchez, actuellement meilleur passeur du National. Une belle reconnaissance pour le natif de Vaulx-en-Velin, qui avait quitté définitivement l’OL en 2024 après plusieurs prêts au FC Volendam (Pays-Bas), à Molenbeek (Belgique) et à Villefranche, dans l’espoir de lancer sa carrière.

Il avait disputé un match avec l’Olympique Lyonnais en 2021, contre le RC Strasbourg. La saison prochaine, il pourrait de nouveau se mettre en lumière, cette fois en Ligue 2. Il lui appartiendra de choisir la formation la mieux adaptée pour poursuivre sa progression et, pourquoi pas un jour, retrouver la Ligue 1 et affronter son ancien club, l’OL. En tout cas, les Gones ont de quoi être fiers de le voir enfin épanoui et lancé dans une équipe solide du National, avant d’espérer logiquement mieux au vu de ses qualités.