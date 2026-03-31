Une ancienne pépite de l’OL explose enfin

Si le PSG part c est pour passy rien d autre ( site stellantis ).. mais je pense toujours que le PSG préfère le PARC avec beaucoup plus de loges a environ 57 000 avec son emplacement unique qu un stade populaire de 80 000 ailleur.
Mc Court veut un président ""qui connait bien la France et Marseille .".....Mohamed Bouhafsi coche toutes les cases, et n'est pas n'importe qui ! En effet le 7 Juin 2024 , le Journal Officiel avait révélé la promotion de Mohamed Bouhafsi au grade de CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE , à la demande du Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités .... Journaliste issu de la diversité, écrivain et humaniste, il aurait aussi déposer un dossier à la GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR pour postuler à cette distinction (du moins au grade de CHEVALIER dans un premier temps ). Son autre ambition serait aussi d'être un jour Sociétaire de la " STAR ACADÉMIE FRANÇAISE ", quand son talent d'écrivain sera reconnu . Et s'il reste humble à ce sujet , ses amis et sa famille y croient , et n'ont aucun doute sur l'inexorable destin de "Momo" ! 😂😂🤣🤣
Dans les années 2000, J'aurais aimé voir ceci pr l'OL.. Mais non... On avait bougé un seul match, c'était en 2010, celui de Monaco pour pouvoir jouer la Demi-finale vs le Bayern Munich... Par contre, du coup, fallait dit non au havre car la c'est juste n'importe quoi, il yavait Lille, Strasbourg et l'OL au tour d'avant... A Croire qu'ils s'en foutaient royalement des points UEFA là... Donc bon l'excuse est bidon... Ils nous prennent pour des gros neuneus...
Le communiqué n'a ni queue ni tête. "la présence de clubs français en quarts de finale de coupes d’Europe est la suite logique de la saison sportive." MDR ! Si seulement c'était vrai... Mais ils sont où les autres quarts de finalistes "logiquement" attendus ? "Une stratégie n’est pas une circonstance exceptionnelle. La préservation de l’indice UEFA est un objectif politique et stratégique de longue date de la Ligue" Une stratégie de longue date qui trouve son application dans un cas qu'on ne risquait pas de prévoir. Impossible de prévoir avant le tirage au sort d'après les barrages si le PSG fera partie des clubs ayant 6 ou 8 jours d'écart entre le match aller et le match retour de leur quart
Saison 2023-2024 : OM/Nice qui devait se jouer le WE des 13 et 14 avril 2024 avait été reporté au 24 avril 2024 pour que l'OM puisse préparer son 1/4 de finale d'Europa League contre Benfica. Une décision saluée par le club olympien, qui explique sur le réseau social X « remercier l’ensemble des clubs et membres du Conseil d’Administration de la LFP pour les échanges constructifs sur le sujet ». L’Olympique de Marseille, qualifié pour les 1/2 finales d'Europa League, avait émis le souhait de jouer face à Reims le 15 mai 2024, entre les deux dernières journées de championnat afin de préserver les chances marseillaises en 1/2 finales d’Europa League face à l’Atalanta, alors que leur affrontement était initialement prévu le week-end du 4 et 5 mai. Le conseil d’administration de la LFP avait entendu son appel. Quand c'est l'OM qui demande et obtient le report de deux matchs dans la même saison pour bien préparer sa coupe d'Europe, pour toi c'est bien et il n'y a rien à redire (2ème match reporté entre les deux dernières journées). Mais quand c'est le PSG qui le fait, c'est mal et c'est magouille et co. Mauvaise foi, quand tu tiens dijaya...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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