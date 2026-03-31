ICONSPORT_279006_0096
Florent Sanchez

Une ancienne pépite de l’OL explose enfin

OL31 mars , 18:00
parHadrien Rivayrand
0
L’OL a formé de très bons joueurs au cours de son histoire. Parmi eux, Florent Sanchez (22 ans), qui s’éclate actuellement sous les couleurs d’Orléans.
L’Olympique Lyonnais est réputé pour son centre de formation, qui a vu éclore de nombreux talents ayant marqué l’histoire du club, mais aussi d’autres grands clubs européens. On peut citer, parmi les joueurs encore en activité, Bradley Barcola, Castello Lukeba, Rayan Cherki ou encore Malo Gusto. Florent Sanchez a eu l’occasion de côtoyer certains de ces talents lors de son passage à Lyon. Malheureusement pour lui, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer avec son club formateur. Heureusement, il a pu rebondir en rejoignant Orléans en National, où il montre aujourd’hui tout son potentiel.

Florent Sanchez revit avec Orléans  

Selon les informations de Ouest France, les très bonnes performances de Sanchez ont en effet convaincu l’En-Avant Guingamp de se positionner sur lui. Le club breton souhaite le recruter cet été pour renforcer son milieu de terrain. D’autres formations de Ligue 2 sont également intéressées par les services de Florent Sanchez, actuellement meilleur passeur du National. Une belle reconnaissance pour le natif de Vaulx-en-Velin, qui avait quitté définitivement l’OL en 2024 après plusieurs prêts au FC Volendam (Pays-Bas), à Molenbeek (Belgique) et à Villefranche, dans l’espoir de lancer sa carrière.

Lire aussi

OL : Tiago Djalo à Lyon, les négociations démarrentOL : Tiago Djalo à Lyon, les négociations démarrent
Il avait disputé un match avec l’Olympique Lyonnais en 2021, contre le RC Strasbourg. La saison prochaine, il pourrait de nouveau se mettre en lumière, cette fois en Ligue 2. Il lui appartiendra de choisir la formation la mieux adaptée pour poursuivre sa progression et, pourquoi pas un jour, retrouver la Ligue 1 et affronter son ancien club, l’OL. En tout cas, les Gones ont de quoi être fiers de le voir enfin épanoui et lancé dans une équipe solide du National, avant d’espérer logiquement mieux au vu de ses qualités.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360649_0016
PSG

PSG : Luis Enrique envoie Gonçalo Ramos au Barça

ICONSPORT_285236_0411
OM

OM : Ilan Kebbal recruté cet été, ça sent bon !

ICONSPORT_281658_0042
Premier League

Tottenham annonce l'arrivée de Roberto De Zerbi (off.)

ICONSPORT_219884_0255
OM

OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi

Fil Info

31 mars , 19:00
PSG : Luis Enrique envoie Gonçalo Ramos au Barça
31 mars , 18:30
OM : Ilan Kebbal recruté cet été, ça sent bon !
31 mars , 17:49
Tottenham annonce l'arrivée de Roberto De Zerbi (off.)
31 mars , 17:30
OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi
31 mars , 17:00
Mbappé demande deux fois plus d’argent
31 mars , 16:25
Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas
31 mars , 16:00
Emiliano Martinez fait payer 17.500 euros au LOSC
31 mars , 15:42
RV : RD Congo - Jamaïque, à quelle heure et sur quelle chaine
31 mars , 15:26
L'OM fonce en Turquie chercher son futur buteur

Derniers commentaires

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Si le PSG part c est pour passy rien d autre ( site stellantis ).. mais je pense toujours que le PSG préfère le PARC avec beaucoup plus de loges a environ 57 000 avec son emplacement unique qu un stade populaire de 80 000 ailleur.

OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi

Mc Court veut un président ""qui connait bien la France et Marseille .".....Mohamed Bouhafsi coche toutes les cases, et n'est pas n'importe qui ! En effet le 7 Juin 2024 , le Journal Officiel avait révélé la promotion de Mohamed Bouhafsi au grade de CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE , à la demande du Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités .... Journaliste issu de la diversité, écrivain et humaniste, il aurait aussi déposer un dossier à la GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR pour postuler à cette distinction (du moins au grade de CHEVALIER dans un premier temps ). Son autre ambition serait aussi d'être un jour Sociétaire de la " STAR ACADÉMIE FRANÇAISE ", quand son talent d'écrivain sera reconnu . Et s'il reste humble à ce sujet , ses amis et sa famille y croient , et n'ont aucun doute sur l'inexorable destin de "Momo" ! 😂😂🤣🤣

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Dans les années 2000, J'aurais aimé voir ceci pr l'OL.. Mais non... On avait bougé un seul match, c'était en 2010, celui de Monaco pour pouvoir jouer la Demi-finale vs le Bayern Munich... Par contre, du coup, fallait dit non au havre car la c'est juste n'importe quoi, il yavait Lille, Strasbourg et l'OL au tour d'avant... A Croire qu'ils s'en foutaient royalement des points UEFA là... Donc bon l'excuse est bidon... Ils nous prennent pour des gros neuneus...

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Le communiqué n'a ni queue ni tête. "la présence de clubs français en quarts de finale de coupes d’Europe est la suite logique de la saison sportive." MDR ! Si seulement c'était vrai... Mais ils sont où les autres quarts de finalistes "logiquement" attendus ? "Une stratégie n’est pas une circonstance exceptionnelle. La préservation de l’indice UEFA est un objectif politique et stratégique de longue date de la Ligue" Une stratégie de longue date qui trouve son application dans un cas qu'on ne risquait pas de prévoir. Impossible de prévoir avant le tirage au sort d'après les barrages si le PSG fera partie des clubs ayant 6 ou 8 jours d'écart entre le match aller et le match retour de leur quart

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Saison 2023-2024 : OM/Nice qui devait se jouer le WE des 13 et 14 avril 2024 avait été reporté au 24 avril 2024 pour que l'OM puisse préparer son 1/4 de finale d'Europa League contre Benfica. Une décision saluée par le club olympien, qui explique sur le réseau social X « remercier l’ensemble des clubs et membres du Conseil d’Administration de la LFP pour les échanges constructifs sur le sujet ». L’Olympique de Marseille, qualifié pour les 1/2 finales d'Europa League, avait émis le souhait de jouer face à Reims le 15 mai 2024, entre les deux dernières journées de championnat afin de préserver les chances marseillaises en 1/2 finales d’Europa League face à l’Atalanta, alors que leur affrontement était initialement prévu le week-end du 4 et 5 mai. Le conseil d’administration de la LFP avait entendu son appel. Quand c'est l'OM qui demande et obtient le report de deux matchs dans la même saison pour bien préparer sa coupe d'Europe, pour toi c'est bien et il n'y a rien à redire (2ème match reporté entre les deux dernières journées). Mais quand c'est le PSG qui le fait, c'est mal et c'est magouille et co. Mauvaise foi, quand tu tiens dijaya...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading