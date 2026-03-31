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OL : Tiago Djalo à Lyon, les négociations démarrent

OL31 mars , 13:00
parCorentin Facy
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Ancien roc de Lille passé depuis par le FC Porto, la Juventus Turin et désormais Besiktas, Tiago Djalo intéresse l’OL. Le club rhodanien souhaite faire venir l’international portugais lors du prochain mercato.
Le secteur défensif de l’Olympique Lyonnais a montré quelques signes de faiblesse ces dernières semaines. Moussa Niakhaté, qui réalise une saison monstrueuse, a craqué à deux reprises en ratant son penalty en Coupe de France puis en se faisant exclure en Europa League. De son côté, son compère Clinton Mata enchaîne les matchs et semble au bout du rouleau tandis que Ruben Kluivert a manqué plusieurs semaines pour cause de blessure. Il sera impératif pour l’OL de se renforcer en défense centrale lors du prochain mercato et Matthieu Louis-Jean y travaille. Selon les informations du média turc Sabah, l’état-major de l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Tiago Djalo.
Vendu par Lille à la Juventus Turin pour 5 millions d’euros en 2024, l’international portugais (1 sélection) a depuis évolué au FC Porto et au Besiktas Istanbul. En Turquie, le défenseur de 25 ans n’est pas un titulaire indiscutable. Aligné une fois sur deux en moyenne par son entraîneur Sergen Yalçın, Tiago Djalo verrait d’un très bon oeil l’idée de se relancer en Ligue 1 et de retrouver une place de titulaire indiscutable. Le média affirme que l’OL a tenté sa chance dès cet hiver pour recruter l’ancien Turinois.

L'OL fonce sur Tiago Djalo

Même si Tiago Djalo n’est pas un cadre, Besiktas a souhaité le conserver pour terminer la saison, estimant ne pas avoir suffisamment de temps en janvier pour compenser son départ. Les discussions ont repris néanmoins pour tenter de trouver un accord dans l’optique du mercato estival. Le média précise que l’Olympique Lyonnais va formuler une nouvelle offre au club turc dans les semaines à venir pour le défenseur portugais, dont le contrat expire en juin 2028. Valorisé à hauteur de 7 millions d’euros, Tiago Djalo pourrait représenter un renfort idéal pour l’OL à long terme. Encore jeune, rapide, capable de dépanner à droite et doté d’une forte expérience de la Ligue 1, le natif d’Amadora coche toutes les cases. Reste à connaître le prix fixé par le Besiktas Istanbul, un élément qui n’a pas fuité pour le moment.
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