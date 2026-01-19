Officiel : Noah Nartey signe à l’OL

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien
Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple
Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC
Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin
Paris n'a pas l'intention de le laisser partir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
🎥 𝑰𝑵𝑺𝑰𝑫𝑬 Après 6 victoires consécutives, on vous offre des images au cœur de l’équipe, ce matin au GOLTC 🔴🔵 Une petite surprise vous attend à la fin 🧜