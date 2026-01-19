ICONSPORT_280672_0001

Officiel : Noah Nartey signe à l’OL

OL19 janv. , 18:08
parGuillaume Conte
5
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’Olympique Lyonnais a confirmé l’arrivée de Noah Nartey en provenance de Brondby. Le milieu de terrain danois a passé sa visite médicale avec succès et a signé son nouveau contrat avec Lyon dans la foulée. Il a été présenté au staff et à ses coéquipiers dans la foulée, comme l’OL l’a « teasé » dans cette vidéo qui montre le jeune danois saluer les joueurs.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_272079_0001
OL

Un triste record battu par l’OL contre Brest

ICONSPORT_281630_0016
PSG

Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG

ICONSPORT_282746_0154
FC Nantes

Officiel : Ali Youssif signe à Nantes

Nartey
OL

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Fil Info

19 janv. , 20:40
Un triste record battu par l’OL contre Brest
19 janv. , 20:20
Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG
19 janv. , 20:01
Officiel : Ali Youssif signe à Nantes
19 janv. , 20:00
Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés
19 janv. , 19:40
CAN 2025 : Rami est le seul à comprendre Brahim Diaz
19 janv. , 19:20
Il clashe son entraineur, l’OM le recrute direct
19 janv. , 19:00
OL : Une décision arbitrale faussée, Brest accuse
19 janv. , 18:40
Le Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vue
19 janv. , 18:20
PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin

PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Paris n'a pas l'intention de le laisser partir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading