Officiel : Noah Nartey signe à l’OL

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’Olympique Lyonnais a confirmé l’arrivée de Noah Nartey en provenance de Brondby. Le milieu de terrain danois a passé sa visite médicale avec succès et a signé son nouveau contrat avec Lyon dans la foulée. Il a été présenté au staff et à ses coéquipiers dans la foulée, comme l’OL l’a « teasé » dans cette vidéo qui montre le jeune danois saluer les joueurs.