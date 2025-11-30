Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Les supporters de l'OL le savent, il est parfois assez pénible de se rendre au Groupama Stadium, stade éloigné du centre de Lyon. A quelques mois des élections, le projet d'un métro est dans les tuyaux si Jean-Michel Aulas est élu maire.

Entre le stade de l'Olympique Lyonnais et l'Arena, Lyon a deux outils majeurs. Mais pour se rendre au stade ou dans la salle de spectacle, c'est la galère, comme dans la plupart des grandes métropoles. Cependant, alors que les élections municipales auront lieu en mars prochain, l'idée de créer une ligne de métro qui pourrait permettre de rejoindre le stade et pourquoi pas l'aéroport depuis le centre-ville est dans l'air. C'est notamment Jean-Michel Aulas, ancien patron de l'OL et candidat à la mairie de Lyon , qui défend fermement cette idée. Même s'il faudra au moins dix ans pour que cela se concrétise, la maire LR de Décines-Charpieu soutient JMA dans ce projet.

Le tramway pour le stade sature

Invitée de BFM Lyon, Laurence Fautra est favorable à ce projet de création d'une ligne de métro qui desservira sa ville et donc le stade et l'Arena de Lyon au moment où les parkings et le tramway montrent des signes de saturation totale. « Le développement de Lyon se fait sur l’Est (...) Le métro fait partie de ce plan. La ligne de tramway est déjà saturée. Il y aurait un tracé idéal en lien direct avec le Stade, l’Arena et même l’aéroport, ce serait magnifique », a expliqué la maire de Décines. Cette dernière, qui est un soutien affirmé à Jean-Michel Aulas dans sa quête de la mairie de la capitale des Gaules, reconnaît tout de même que dès le lancement du projet de grand stade, les élus et les dirigeants de l'OL de l'époque auraient déjà dû réfléchir à la création de cette ligne de métro. Cela n'avait pas été le cas, mais cela implique désormais une longue attente si cette ligne se fait.