ICONSPORT_260916_0015
Jean-Michel Aulas - Lyon

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

OL30 nov. , 11:30
parClaude Dautel
2
Les supporters de l'OL le savent, il est parfois assez pénible de se rendre au Groupama Stadium, stade éloigné du centre de Lyon. A quelques mois des élections, le projet d'un métro est dans les tuyaux si Jean-Michel Aulas est élu maire.
Entre le stade de l'Olympique Lyonnais et l'Arena, Lyon a deux outils majeurs. Mais pour se rendre au stade ou dans la salle de spectacle, c'est la galère, comme dans la plupart des grandes métropoles. Cependant, alors que les élections municipales auront lieu en mars prochain, l'idée de créer une ligne de métro qui pourrait permettre de rejoindre le stade et pourquoi pas l'aéroport depuis le centre-ville est dans l'air. C'est notamment Jean-Michel Aulas, ancien patron de l'OL et candidat à la mairie de Lyon, qui défend fermement cette idée. Même s'il faudra au moins dix ans pour que cela se concrétise, la maire LR de Décines-Charpieu soutient JMA dans ce projet.

Le tramway pour le stade sature

Invitée de BFM Lyon, Laurence Fautra est favorable à ce projet de création d'une ligne de métro qui desservira sa ville et donc le stade et l'Arena de Lyon au moment où les parkings et le tramway montrent des signes de saturation totale. « Le développement de Lyon se fait sur l’Est (...) Le métro fait partie de ce plan. La ligne de tramway est déjà saturée. Il y aurait un tracé idéal en lien direct avec le Stade, l’Arena et même l’aéroport, ce serait magnifique », a expliqué la maire de Décines. Cette dernière, qui est un soutien affirmé à Jean-Michel Aulas dans sa quête de la mairie de la capitale des Gaules, reconnaît tout de même que dès le lancement du projet de grand stade, les élus et les dirigeants de l'OL de l'époque auraient déjà dû réfléchir à la création de cette ligne de métro. Cela n'avait pas été le cas, mais cela implique désormais une longue attente si cette ligne se fait.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276357_0191
OM

Hadj Moussa à l'OM, une excellente nouvelle arrive des Pays-Bas

ICONSPORT_264442_0204
PSG

PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve

ICONSPORT_278391_0310
OM

OM : Blas vers Marseille pour 15 millions d'euros

Fil Info

12:20
Hadj Moussa à l'OM, une excellente nouvelle arrive des Pays-Bas
12:00
PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve
10:30
OM : Blas vers Marseille pour 15 millions d'euros
10:00
OL : Une catastrophe annoncée en Espagne
9:40
Stassin à Rennes, le plan parfait se confirme
9:20
PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver
9:00
La France aime l'OM, un sondage le confirme
8:40
PSG : Pacho reçoit des notes honteuses

Derniers commentaires

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Il a fait le stade en dehors de Lyon ! Maintenant il essaye de réparer

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Mauvaise idée, si y a grève pas de métro

PSG : Barcola énerve Luis Enrique, attention danger

c'est possible

L'OM volé par l'arbitre, Benatia fait scandale

Non L OM a étais nul point final , l arbitre à été bon

PSG : Luis Enrique est furieux

Toi tu es bouché à l'émeri.Retourne voir l'action

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading