Aulas comparé à Donald Trump, c'est signé Les Verts !

Les élections municipales arrivent à grands pas et du côté de Lyon, un homme mène campagne depuis plusieurs semaines : Jean-Michel Aulas, lequel a été comparé par ses opposant Ecologistes à Donald Trump.

Public Sénat, celle qui ne porte visiblement pas Jean-Michel Aulas dans son coeur a notamment comparé l’ancien patron de l’OL à Donald Trump. Et il ne s’agit à priori pas d’un compliment dans la bouche de Marine Tondelier. Après un parcours brillant dans le monde des affaires et du sport, Jean-Michel Aulas s’attaque à la politique. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais et actuel vice-président de la Fédération française de football est candidat aux élections municipales dans la ville de Lyon, qui se dérouleront dans cinq mois. Opposé à l’actuel maire écologiste Grégory Doucet, « JMA » a été la cible de Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes. Sur l’antenne de, celle qui ne porte visiblement pas Jean-Michel Aulas dans son coeur a notamment comparé l’ancien patron de l’OL à Donald Trump. Et il ne s’agit à priori pas d’un compliment dans la bouche de Marine Tondelier.

« Monsieur Aulas, l’ancien président de l’OL, un peu à la Trump, se dit que les affaires c’était sympa mais que maintenant il veut le pouvoir. Bon, il se lance dans cette aventure la fleur au fusil en racontant des choses stupéfiantes. C’est vraiment le trumpisme qui arrive en France et quand je vois que ce monsieur est soutenu par Gabriel Attal, par Edouard Philippe et par Laurent Wauquiez, je me dis que le goût de la revanche pour eux leur fait faire des choses irresponsables et qui n’ont aucun sens » a lancé la secrétaire nationale des Écologistes, apportant logiquement son soutien à Grégory Doucet face à Jean-Michel Aulas pour la mairie de Lyon. Une attaque à laquelle l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà répondu en republiant plusieurs messages de soutien le concernant sur les réseaux sociaux. Pas de doute, la campagne électorale est bien lancée à Lyon et les passes d’armes entre le clan écologiste et celui de Jean-Michel Aulas ne font que commencer.