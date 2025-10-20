ICONSPORT_273378_0447

Aulas comparé à Donald Trump, c'est signé Les Verts !

OL20 oct. , 15:00
parCorentin Facy
Les élections municipales arrivent à grands pas et du côté de Lyon, un homme mène campagne depuis plusieurs semaines : Jean-Michel Aulas, lequel a été comparé par ses opposant Ecologistes à Donald Trump.
Après un parcours brillant dans le monde des affaires et du sport, Jean-Michel Aulas s’attaque à la politique. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais et actuel vice-président de la Fédération française de football est candidat aux élections municipales dans la ville de Lyon, qui se dérouleront dans cinq mois. Opposé à l’actuel maire écologiste Grégory Doucet, « JMA » a été la cible de Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes. Sur l’antenne de Public Sénat, celle qui ne porte visiblement pas Jean-Michel Aulas dans son coeur a notamment comparé l’ancien patron de l’OL à Donald Trump. Et il ne s’agit à priori pas d’un compliment dans la bouche de Marine Tondelier.
« Monsieur Aulas, l’ancien président de l’OL, un peu à la Trump, se dit que les affaires c’était sympa mais que maintenant il veut le pouvoir. Bon, il se lance dans cette aventure la fleur au fusil en racontant des choses stupéfiantes. C’est vraiment le trumpisme qui arrive en France et quand je vois que ce monsieur est soutenu par Gabriel Attal, par Edouard Philippe et par Laurent Wauquiez, je me dis que le goût de la revanche pour eux leur fait faire des choses irresponsables et qui n’ont aucun sens » a lancé la secrétaire nationale des Écologistes, apportant logiquement son soutien à Grégory Doucet face à Jean-Michel Aulas pour la mairie de Lyon. Une attaque à laquelle l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà répondu en republiant plusieurs messages de soutien le concernant sur les réseaux sociaux. Pas de doute, la campagne électorale est bien lancée à Lyon et les passes d’armes entre le clan écologiste et celui de Jean-Michel Aulas ne font que commencer. 
Derniers commentaires

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Et le plus grave c'est qu'il n'y a pas de ballon...

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Quand Longoria le dit, c'est suite à une succession assez importante de situation incompréhensible. Pas juste après deux ou trois décisions contraires. Mais je suis d'accord pour dire que vue sa position, l n'avait pas à dire ça.

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

les images ont ete montrées 100X pendant le match. y a peno c est clair. si tu prends les images d hier de l autre guignol. avec le ballon meme pas encore sur la main et la ligne prise de biais. effectivement..... mais les images ont parlé

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Non sur les images avant ligne, la main ne touche pas encore le ballon. Le ballon longe le bras. Donc il est facile de faire un arrêt sur l'image ici. Quand on regarde les divers angles, on voit que le ballon touche la main plus tard et sur la ligne des 6 mètres. Puis c'est carrément une tentative volontaire d'arrêter le ballon

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

la, a part dire que la double peine c est nul, l arbitre utilise la regle rien de plus. c est nul pour le foot, c est nul pour Le Havre, mais c est la regle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

