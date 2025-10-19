Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus

Gomes oui catastrophique... après meme sur le penalty cest greenwood qui donne la balla a aubameyang
Des applaudissements pour cet article a charge, je valide et applaudi donc
Rires, tu es juste l'arroseur arrosé, rien de plus rien de moins. Je t'avais prévenu en plus, alors ne te plains pas.
Je te laisse provoquer et je domine, sereinement.
Il y a Maupay aussi qui est toujours dans l'effectif. Mais RDZ n'est parle même pas , préférant cité Traoré et même greenwood en 9, donc ca tend vers une non utilisation de Maupay Content pour Vaz qui va accumuler du temps de jeu , il en a besoin pour sa progression ! Hâte de le voir plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
L’OL est actuellement le seul club des 5 grands championnats européens ayant raté 100% de ses penalties TCC parmi les clubs qui en ont tiré au moins 2 (2/2).