Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus

Pendant longtemps, l'Olympique Lyonnais a été chambré pour sa capacité à obtenir des penalties. La célèbre formule « penalty pour l’OL » faisait sourire sur les réseaux sociaux. Sauf que cette saison, Lyon est nul dans cet exercice.

Samedi, face à Nice, l'OL a eu l'occasion d'égaliser à 2-2 contre Nice juste après la pause après un penalty vivement contesté par le Gym. Mais, Ainsley Maitland-Niles a perdu son duel face à Yéhvann Diouf, le gardien de but international sénégalais de l'OGC Nice, l'international anglais connaissant là le premier échec dans sa carrière professionnelle, lui qui avait récemment confié qu'il ne s'entraînait pas dans cet exercice, préférant choisir sa manière de tirer au dernier moment. De quoi forcément donner des regrets aux joueurs lyonnais, d'autant que dans les deux minutes qui suivaient, Nice marquait son troisième but par Boudaoui. Cet échec est d'autant plus étonnant que même s'il s'agissait du premier penalty en faveur de l'OL cette saison en Ligue 1, c'est le deuxième raté toutes compétitions confondues. Et c'est rarissime.

L'OL ne sait plus marquer sur penalty

Comme le relève le compte Data OL, si l'on prend les principaux championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France), l'Olympique Lyonnais est la seule formation à ne pas avoir converti un seul de ses penalties. Outre celui raté par Maitland-Niles samedi face à l'OGC Nice, Pavel Sulc, auteur d'un doublé face à Nice, avait raté son penalty face à Salzburg en Ligue Europa le 2 octobre dernier. Cela n'avait pas eu d'importance puisque Lyon s'était imposé 2-0. Et d'ailleurs, l'échec du joueur anglais a fait réagir Daniel Riolo, qui constate que cette saison, les tireurs font parfois n'importe quoi et connaissent un taux d'échec élevé. : « Bcp de peno ratés c’est vrai … mais la façon dont la plupart des joueurs tirent désormais 😱😱😱 », a fait remarquer le journaliste de RMC qui regardait le match Nice-OL.