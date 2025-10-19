ICONSPORT_273988_0149

Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus

OL19 oct. , 13:00
parClaude Dautel
2
Pendant longtemps, l'Olympique Lyonnais a été chambré pour sa capacité à obtenir des penalties. La célèbre formule « penalty pour l’OL » faisait sourire sur les réseaux sociaux. Sauf que cette saison, Lyon est nul dans cet exercice.
Samedi, face à Nice, l'OL a eu l'occasion d'égaliser à 2-2 contre Nice juste après la pause après un penalty vivement contesté par le Gym. Mais, Ainsley Maitland-Niles a perdu son duel face à Yéhvann Diouf, le gardien de but international sénégalais de l'OGC Nice, l'international anglais connaissant là le premier échec dans sa carrière professionnelle, lui qui avait récemment confié qu'il ne s'entraînait pas dans cet exercice, préférant choisir sa manière de tirer au dernier moment. De quoi forcément donner des regrets aux joueurs lyonnais, d'autant que dans les deux minutes qui suivaient, Nice marquait son troisième but par Boudaoui. Cet échec est d'autant plus étonnant que même s'il s'agissait du premier penalty en faveur de l'OL cette saison en Ligue 1, c'est le deuxième raté toutes compétitions confondues. Et c'est rarissime.

L'OL ne sait plus marquer sur penalty

Comme le relève le compte Data OL, si l'on prend les principaux championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France), l'Olympique Lyonnais est la seule formation à ne pas avoir converti un seul de ses penalties. Outre celui raté par Maitland-Niles samedi face à l'OGC Nice, Pavel Sulc, auteur d'un doublé face à Nice, avait raté son penalty face à Salzburg en Ligue Europa le 2 octobre dernier. Cela n'avait pas eu d'importance puisque Lyon s'était imposé 2-0. Et d'ailleurs, l'échec du joueur anglais a fait réagir Daniel Riolo, qui constate que cette saison, les tireurs font parfois n'importe quoi et connaissent un taux d'échec élevé. : « Bcp de peno ratés c’est vrai … mais la façon dont la plupart des joueurs tirent désormais 😱😱😱 », a fait remarquer le journaliste de RMC qui regardait le match Nice-OL.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_274224_0049
Serie A

Nico Paz et Côme mettent la Juve à terre

ICONSPORT_273928_0331
RCSA

Chelsea exige un Strasbourgeois à un prix scandaleux

ICONSPORT_274226_0022
Ligue 1

RC Lens - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_273378_0717
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé agressé, le Real craint le pire

Fil Info

14:32
Nico Paz et Côme mettent la Juve à terre
14:30
Chelsea exige un Strasbourgeois à un prix scandaleux
14:02
RC Lens - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Kylian Mbappé agressé, le Real craint le pire
13:30
OM : Oubliez Greenwood, Marseille a une autre star !
12:40
PSG : Transfert à 40ME, il y a urgence
12:20
L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri
12:00
OL : Clinton Mata n'en peut plus et craque

Derniers commentaires

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Gomes oui catastrophique... après meme sur le penalty cest greenwood qui donne la balla a aubameyang

Penalty pour l'OL, la recette magique ne fonctionne plus

Des applaudissements pour cet article a charge, je valide et applaudi donc

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Rires, tu es juste l'arroseur arrosé, rien de plus rien de moins. Je t'avais prévenu en plus, alors ne te plains pas.

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Je te laisse provoquer et je domine, sereinement.

L'OM prend une décision fulgurante pour remplacer Gouiri

Il y a Maupay aussi qui est toujours dans l'effectif. Mais RDZ n'est parle même pas , préférant cité Traoré et même greenwood en 9, donc ca tend vers une non utilisation de Maupay Content pour Vaz qui va accumuler du temps de jeu , il en a besoin pour sa progression ! Hâte de le voir plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading