Un flop de l’OL revient, sa vengeance va être terrible

Ce jeudi, l'OL reçoit le FC Bâle en Europa League, et les Lyonnais s'attendent à souffrir face à une équipe suisse portée par un ancien du club.

Cela parait bien loin, mais en 2021, l’Olympique Lyonnais avait tenté un gros coup en recrutant Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool. L’international suisse, lassé d’être l’éternel joker chez les Reds, voulait prendre les commandes d’un club ambitieux en France et en Europe. Après des débuts convaincants, le milieu de terrain offensif a progressivement disparu des radars et son rendement a été jugé insuffisant pour répondre aux attentes. Signe d’un échec total, alors qu’il avait encore deux ans et demi de contrat, il s’enfuit par la petite porte au mois de février, dans le mercato de la MLS qui était encore ouvert.

Sur le coup, l’OL avait fait une bonne opération financière, puisque Shaqiri avait été recruté pour 6 ME, et revendu pour 7,5 ME au Chicago Fire. En 2024, le voilà de retour à Bâle son club formateur. Et depuis, la magie opère et le joueur d’origine kosovar enfile actions décisives. Avant le match de ce jeudi, l’ancien lyonnais est tout simplement en feu. A 34 ans, il totalise 55 contributions à un but en 53 matchs depuis son retour, et a aidé le club de la troisième ville de Suisse à remporter le championnat.

Les supporters lyonnais connaissent l'avenir

Autant dire que Shaqiri viendra avec énormément de confiance pour retrouver le Groupama Stadium, où il n’avait guère brillé en 2021. Les supporters lyonnais sont déjà dépités à l’avance, s’attendant forcément à un but du Suisse dans ce match. « Elle est à combien la cote de Shaqiri buteur ? Pour que je mise ma maison », « Il est injouable », « totalement évident qu’il va nous claquer un doublé ou un triplé », « on le sait tous comment ça va finir », ont fait savoir les supporters lyonnais, à la fois amusé par ce clin d’oeil du passé, et très craintif de la forme de l’ancien de Liverpool.