Un club ami le fait signer, il quitte l'OL en deux minutes

OL21 oct. , 17:20
parHadrien Rivayrand
L'OL a revu ses moyens à la baisse l'été dernier. L'idée est de faire attention aux dépenses tout en faisant de nouveau confiance à son centre de formation. 
L'OL connait un début de saison plutôt convaincant mais sait que la route sera encore très longue avant de pouvoir sécuriser une place convenable en Ligue 1. Les Gones savent que cet exercice est un peu particulier. L'été dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont évité de peu une descente administrative en Ligue 2. Les moyens ont ensuite été revus à la baisse. Beaucoup de joueurs importants sont partis et des éléments moins connus sont arrivés. L'OL en a aussi profité pour envoyer en prêt certains jeunes joueurs, qui demandaient du temps de jeu. Yacine Chaïb a notamment été prêté à Molenbeek. 

Chaïb ne regrette rien 

Le latéral gauche de l'OL a vu la perspective de rallier la capitale belge avec ambition et motivation. Surtout que deux joueurs proches de l'Olympique Lyonnais, Achraf Laaziri et Islamdine Halifa (aujourd'hui au Red Star), y ont joué et l'ont convaincu d'y signer. Lors d'un entretien accordé à Sud Radio, Chaïb a notamment indiqué concernant son arrivée récente en Belgique : « On m’a présenté cette opportunité et je n’ai pas hésité. J’ai discuté avec eux, ils m’ont dit que c’était un bon projet et j’ai décidé de le rejoindre. [...] On nous dit que c’est un bon club, où il y a de la visibilité, où tu peux gagner du temps de jeu et bien performer »

Chaïb espère avant tout pouvoir empiler les minutes pour revenir à l'OL en grande confiance. Il n'y a pas d'option d'achat incluse dans son prêt à Molenbeek, les Gones lui faisant confiance pour le futur. Depuis son arrivée à Bruxelles, le latéral gauche a pris part à 3 matchs toutes compétitions confondues. Sans doute pas assez pour ses aspirations, alors qu'il avait été convié à faire la préparation avec les professionnels de l'OL l'été dernier jusqu'au stage en Autriche fin juillet. 
