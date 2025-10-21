OL-Bâle : Paulo Fonseca prend une décision radicale

Avant et après la trêve internationale, l'OL est tombé de très haut en Ligue 1. Paulo Fonseca a décidé de revenir aux bases et entend retrouver ce qui a fait la recette de son club cet été.

Si la défaite à domicile contre Toulouse pouvait encore passer pour un accident après le bel été vécu à l’OL , celle à Nice a laissé des traces. Paulo Fonseca s’est rendu compte que ses doublures n’avaient pas le niveau requis pour être alignées ensemble, notamment en défense. Ruben Kluivert a plongé, et son attentisme sur le but de Sofiane Diop en dit long sur le manque de vigilance du Néerlandais, impardonnable à ce niveau. De même, Abner s’est montré très timoré et en difficulté, tout comme Maitland-Niles. L’Anglais devrait être le seul à survivre à ce fiasco ce jeudi, à l’occasion de la réception du FC Bâle.

Paulo Fonseca a décidé de mettre sa meilleure défense pour ré-enclencher une spirale positive face à une équipe suisse très joueuse, et qui risquerait de se régaler des errements défensifs. Moussa Niakhaté reviendra comme patron de la défense, assure ainsi Le Progrès, et Nicolas Tagliafico reprendra aussi sa place à gauche. Clinton Mata, moins inspiré sur les derniers matchs, tentera de reprendre de la confiance. L’idée est de récupérer une défense solide, qui avait été le gage du bon début de saison de l’OL.

Europa League 23 octobre 2025 à 18:45 Olympique Lyonnais 18:45 Basel

« On va se servir de ce que nous avons fait en début de saison, sans oublier d’où nous venons. Il faudra revenir aux bases, retrouver cette force défensive qui faisait notre force, retrouver l’équilibre, la rigueur et l’enthousiasme. Merci aux supporters pour leur soutien », avait prévenu Jorge Maciel dès la fin du match face à Nice. L’adjoint de Paulo Fonseca avait anticipé ce recadrage défensif dont l’OL a forcément besoin. Ce n’est peut-être pas la perspective la plus alléchante pour les supporters, mais avec ses moyens limités malgré ses grandes ambitions, Lyon n’a pas vraiment le choix s’il veut rapidement retrouver le chemin de la victoire.