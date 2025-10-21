ICONSPORT_273988_0209

OL-Bâle : Paulo Fonseca prend une décision radicale

OL21 oct. , 12:40
parGuillaume Conte
0
Avant et après la trêve internationale, l'OL est tombé de très haut en Ligue 1. Paulo Fonseca a décidé de revenir aux bases et entend retrouver ce qui a fait la recette de son club cet été. 
Si la défaite à domicile contre Toulouse pouvait encore passer pour un accident après le bel été vécu à l’OL, celle à Nice a laissé des traces. Paulo Fonseca s’est rendu compte que ses doublures n’avaient pas le niveau requis pour être alignées ensemble, notamment en défense. Ruben Kluivert a plongé, et son attentisme sur le but de Sofiane Diop en dit long sur le manque de vigilance du Néerlandais, impardonnable à ce niveau. De même, Abner s’est montré très timoré et en difficulté, tout comme Maitland-Niles. L’Anglais devrait être le seul à survivre à ce fiasco ce jeudi, à l’occasion de la réception du FC Bâle. 
Paulo Fonseca a décidé de mettre sa meilleure défense pour ré-enclencher une spirale positive face à une équipe suisse très joueuse, et qui risquerait de se régaler des errements défensifs. Moussa Niakhaté reviendra comme patron de la défense, assure ainsi Le Progrès, et Nicolas Tagliafico reprendra aussi sa place à gauche. Clinton Mata, moins inspiré sur les derniers matchs, tentera de reprendre de la confiance. L’idée est de récupérer une défense solide, qui avait été le gage du bon début de saison de l’OL. 

Europa League

23 octobre 2025 à 18:45
Olympique Lyonnais
18:45
Basel
« On va se servir de ce que nous avons fait en début de saison, sans oublier d’où nous venons. Il faudra revenir aux bases, retrouver cette force défensive qui faisait notre force, retrouver l’équilibre, la rigueur et l’enthousiasme. Merci aux supporters pour leur soutien », avait prévenu Jorge Maciel dès la fin du match face à Nice. L’adjoint de Paulo Fonseca avait anticipé ce recadrage défensif dont l’OL a forcément besoin. Ce n’est peut-être pas la perspective la plus alléchante pour les supporters, mais avec ses moyens limités malgré ses grandes ambitions, Lyon n’a pas vraiment le choix s’il veut rapidement retrouver le chemin de la victoire. 
0
Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading