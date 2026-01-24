Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Tanner Tessmann est susceptible de quitter l’OL au mois de janvier. La Lazio Rome est très intéressée par l’international américain de 24 ans.

Homme fort de Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Tanner Tessmann s’est imposé comme une valeur sûre de l’Olympique Lyonnais au milieu de terrain. Précieux devant la défense, régulier et à l’aise techniquement, l’international américain forme un trio complémentaire avec Tyler Morton et Corentin Tolisso. L’OL apprécie la montée en puissance de l’ancien joueur de Venise, mais n’est pas certain de pouvoir compter sur lui lors de la seconde partie de saison.

La Lazio veut Tessmann

Et pour cause, le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio nous apprend que Tanner Tessmann est très suivi en Série A, où il a laissé d’excellents souvenirs après ses trois saisons à Venise. Un cador du championnat s’intéresse à lui : la Lazio Rome. Le club dirigé par Maurizio Sarri cherche à se renforcer au milieu de terrain après le départ de Mattéo Guendouzi au début du mois et a coché le nom du joueur de l’OL.

Tanner Tessmann n’est pas le seul joueur ciblé par la Lazio mais figure tout en haut de la liste des dirigeants italiens. Son profil est très apprécié au sein du club, et il n’est donc pas exclu de voir la Lazio soumettre une offre à l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours. La valeur de Tanner Tessmann s’élève à 12 millions d’euros selon Transfermarkt, une somme qui paraitra sans doute un peu faible aux dirigeants rhodaniens, lesquels vont tenter de récupérer un chèque bien plus important en cas de vente du milieu de terrain de 24 ans.