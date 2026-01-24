Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

ICONSPORT_266826_0615 (1)

Titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Tanner Tessmann est susceptible de quitter l’OL au mois de janvier. La Lazio Rome est très intéressée par l’international américain de 24 ans.
Homme fort de Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Tanner Tessmann s’est imposé comme une valeur sûre de l’Olympique Lyonnais au milieu de terrain. Précieux devant la défense, régulier et à l’aise techniquement, l’international américain forme un trio complémentaire avec Tyler Morton et Corentin Tolisso. L’OL apprécie la montée en puissance de l’ancien joueur de Venise, mais n’est pas certain de pouvoir compter sur lui lors de la seconde partie de saison.

La Lazio veut Tessmann 

Et pour cause, le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio nous apprend que Tanner Tessmann est très suivi en Série A, où il a laissé d’excellents souvenirs après ses trois saisons à Venise. Un cador du championnat s’intéresse à lui : la Lazio Rome. Le club dirigé par Maurizio Sarri cherche à se renforcer au milieu de terrain après le départ de Mattéo Guendouzi au début du mois et a coché le nom du joueur de l’OL.
Tanner Tessmann n’est pas le seul joueur ciblé par la Lazio mais figure tout en haut de la liste des dirigeants italiens. Son profil est très apprécié au sein du club, et il n’est donc pas exclu de voir la Lazio soumettre une offre à l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours. La valeur de Tanner Tessmann s’élève à 12 millions d’euros selon Transfermarkt, une somme qui paraitra sans doute un peu faible aux dirigeants rhodaniens, lesquels vont tenter de récupérer un chèque bien plus important en cas de vente du milieu de terrain de 24 ans.

Son contrat court jusqu’en 2029 et l’OL n’a pas d’urgence à le vendre, deux arguments de poids pour négocier un départ au prix fort. Surtout, les Gones ont anticipé ce potentiel départ en recrutant Noah Nartey à Brondby il y a quelques jours. Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean peuvent donc avancer sereinement dans ce dossier. Même si en interne, on considère qu’un potentiel départ de Tessmann serait un coup dur alors que Lyon est encore engagé dans la course au podium en Ligue 1 ainsi qu’en Europa League et en Coupe de France.
