TV : OL - Salzbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après la victoire à Utrecht (1-0), l'Olympique Lyonnais va tenter d'enchaîner ce jeudi avec la réception de Salzbourg en Ligue Europa.

Quelle heure pour OL - Salzbourg ?

Vers une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues ? Porté par une défense de fer, l'Olympique Lyonnais vise un deuxième succès en Ligue Europa, cette fois à domicile contre Salzbourg. Ce match comptant pour la deuxième journée de C3 aura lieu ce jeudi 2 octobre à 21h au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - Salzbourg ?

Malgré la concurrence de Strasbourg, en déplacement à Bratislava en Ligue Europa Conférence à la même heure, l'Olympique Lyonnais aura les faveurs du diffuseur. Le match entre l'équipe rhodanienne et Salzbourg sera diffusée sur l'antenne principale de Canal+.

Les compos probables de OL - Salzbourg :

Comme annoncé par l'entraîneur Paulo Fonseca, la pointe de l'attaque lyonnaise sera occupée par Martin Satriano. Le co-leader de Ligue 1 devrait conserver la base de son onze habituel, même si le capitaine Corentin Tolisso pourrait descendre d'un cran aux côtés de Tyler Morton. Intéressant lors de son entrée à Utrecht, l'ailier Afonso Moreira peut prétendre à une titularisation.

La compo probable de l'OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tolisso - Karabec, Sulc, Moreira - Satriano.

Provisoirement quatrième de son championnat avec un match en retard, Salzbourg doit se relancer après une défaite à domicile lors de la première journée de C3. La semaine dernière, les Autrichiens s'étaient inclinés contre le FC Porto (1-0).

La compo probable de Salzbourg : Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Yeo, Diabaté, Kjaergaard, Alajbegovic - Ratkov, Baidoo.