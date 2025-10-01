ICONSPORT_271831_0166
Martin Satriano

OL : Satriano, c'est enfin la bonne !

OL01 oct. , 18:00
parQuentin Mallet
0
Recruté par l'Olympique Lyonnais cet été en provenance du RC Lens, Martin Satriano a enfin eu l'occasion de glaner un temps de jeu important face à Angers puis Utrecht. De quoi relancer sa carrière ?
Dans les derniers instants du mercato estival 2025, l'Olympique Lyonnais trouvait un accord avec le RC Lens pour le prêt avec option d'achat (5 ME) de Martin Satriano. Un recrutement pour le moins surprenant puisque l'Uruguayen sortait d'une saison hachée par une grave blessure au genou. Absent lors des trois premiers matchs de Ligue 1 à cause d'une nouvelle blessure à la jambe, puis laissé sur le banc lors de la défaite face au Stade Rennais au Roazhon Park, il a enfin pu porter ses nouvelles couleurs pour la réception du SCO d'Angers. Un match qui ne restera pas dans les annales, tout comme le suivant, face à Utrecht, auquel il a participé dans son intégralité.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Laissé ensuite sur le banc pour le déplacement à Lyon, Martin Satriano va désormais tenter de relancer progressivement sa carrière. Pour Paulo Fonseca, l'ancien de Lens et de Brest a en tout cas toutes les qualités requises pour y arriver. Au point d'être encore titularisé en Ligue Europa ?

Martin Satriano titulaire face à Salzbourg ?

« Martin n'a pas beaucoup joué depuis deux ans donc il a besoin de temps. Il a joué deux matches consécutifs la semaine dernière et il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a encore besoin de progresser mais j'aime son attitude, il travaille, il est fort physiquement, il sait être agressif dans les derniers mètres. Il va jouer contre Salzbourg », a annoncé l'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Une bonne nouvelle pour celui qui a traversé un long tunnel à cause de sa récente blessure au genou. En attendant, s'il revient en force, les Gones s'assureront la présence d'un joueur à très fort potentiel et doté de qualités non négligeables.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272416_0064
OM

L’OM gifle l’Ajax, il pousse un gros coup de gueule

ICONSPORT_272084_0526
PSG

PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone

psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220
PSG

Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu

l ol en plein reve le vestiaire se fait secouer tolisso 34 398229
OL

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

Fil Info

20:00
L’OM gifle l’Ajax, il pousse un gros coup de gueule
19:40
PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone
19:30
Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu
19:20
TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL
19:13
OL : Un groupe sans surprise contre Salzbourg
19:00
Kylian Mbappé va tout casser, le monde est prévenu
18:48
EdF : Marcus Thuram forfait avec les Bleus
18:34
L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !
18:30
Il fait bouillir le Barça, le PSG fonce sur ce défenseur

Derniers commentaires

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

On aura des commentaires anglais (ou teuton) alors.

« L’OM sera dangereux dans toutes les compétitions » : Pierre Ménès y croit

il va retourner sa veste dans pas longtemps

OL-Salzbourg : Des prix trop chers, un stade bien vide ?

Au virage sud l abonnements est 270 E L1 + coupe de France + 4 matchs de LDC

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

pas autant que de monde dans ton cerveau apparemment faudrait qu'on demande a reds69 combien vous êtes

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

la tuile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading