OL : Satriano, c'est enfin la bonne !

Recruté par l'Olympique Lyonnais cet été en provenance du RC Lens, Martin Satriano a enfin eu l'occasion de glaner un temps de jeu important face à Angers puis Utrecht. De quoi relancer sa carrière ?

Dans les derniers instants du mercato estival 2025, l' Olympique Lyonnais trouvait un accord avec le RC Lens pour le prêt avec option d'achat (5 ME) de Martin Satriano. Un recrutement pour le moins surprenant puisque l'Uruguayen sortait d'une saison hachée par une grave blessure au genou. Absent lors des trois premiers matchs de Ligue 1 à cause d'une nouvelle blessure à la jambe, puis laissé sur le banc lors de la défaite face au Stade Rennais au Roazhon Park, il a enfin pu porter ses nouvelles couleurs pour la réception du SCO d'Angers. Un match qui ne restera pas dans les annales, tout comme le suivant, face à Utrecht, auquel il a participé dans son intégralité.

M. Satriano Uruguay • Âge 24 • Attaquant Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Laissé ensuite sur le banc pour le déplacement à Lyon, Martin Satriano va désormais tenter de relancer progressivement sa carrière. Pour Paulo Fonseca, l'ancien de Lens et de Brest a en tout cas toutes les qualités requises pour y arriver. Au point d'être encore titularisé en Ligue Europa ?

Martin Satriano titulaire face à Salzbourg ?

« Martin n'a pas beaucoup joué depuis deux ans donc il a besoin de temps. Il a joué deux matches consécutifs la semaine dernière et il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a encore besoin de progresser mais j'aime son attitude, il travaille, il est fort physiquement, il sait être agressif dans les derniers mètres. Il va jouer contre Salzbourg », a annoncé l'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Une bonne nouvelle pour celui qui a traversé un long tunnel à cause de sa récente blessure au genou. En attendant, s'il revient en force, les Gones s'assureront la présence d'un joueur à très fort potentiel et doté de qualités non négligeables.