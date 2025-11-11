michele kang fait un aveu etonnant sur les fans de l ol iconsport 268698 0244 398542

TV : Ligue 1+ fait pleurer l'OL

11 nov.
Quentin Mallet
Dans un récent communiqué, l'Olympique Lyonnais a rendu publics ses comptes pour suivre ses exigences de transparence. L'occasion de voir le montant exact des droits TV touchés depuis le début de saison par les Gones grâce à Ligue 1+, loin de ceux de DAZN à la même période l'année dernière.
En confirmant l'annulation du contrat de diffusion de huit matchs sur neuf de la Ligue 1 avec DAZN, la LFP avait prévenu d'avance les clubs de l'élite qu'elle ne pourrait leur permettre de toucher autant d'argent qu'avec le géant britannique. Ça n'a pas manqué. Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'Olympique Lyonnais a tenu ses exigences de transparence en rendant publics ses comptes via sa société Eagle Football Group. Cette dernière a publié les résultats financiers du club rhodanien pour le premier trimestre 2025-2026. Et si certaines de ses activités connaissent une hausse, l'OL voit surtout ses revenus liés aux droits TV baisser considérablement.
L'OL subit le passage à Ligue 1+

Entre juillet et septembre, on apprend que l'OL a enregistré 40,7 millions d'euros grâce aux différentes ventes de joueurs. Un total important qui a de toute évidence sauvé les Gones d'une rétrogradation administrative plus qu'inquiétante en Ligue 2. Ce total atteste d'une hausse de 11 millions d'euros (37%) par rapport à cette même période en 2024. Des données qui comprennent également les chiffres liés aux droits TV. Ces derniers ont diminué de 35%, avec 1,8 million d'euros perçus fin septembre 2025 contre 2,8 millions d'euros à la même date en 2024.
Le passage de DAZN à Ligue 1+ allait faire mal aux clubs français, en voilà une première preuve. Malgré tout, des revenus complémentaires liés à la nouvelle plateforme de la LFP devraient permettre aux clubs français, dont l'OL, d'enregistrer de nouvelles rentrées d'argent sur l'exercice en cours. En parallèle, les dirigeants lyonnais peuvent compter sur les revenus des droits télévisuels de l'UEFA grâce à la participation des Gones à la Ligue Europa, à hauteur de 6,5 millions d'euros pour la période juillet-septembre.
3
Loading