Trop arrogant, l’OL s’est pris pour le PSG

OL31 oct. , 15:00
parEric Bethsy
Bien parti pour s’imposer contre le Paris FC, l’Olympique Lyonnais a subi une remontada (3-3) mercredi à Jean-Bouin. Pour Sidney Govou, le coach Paulo Fonseca a plombé son équipe par sa gestion présomptueuse.
L’Olympique Lyonnais doit encore se demander comment ce match a pu lui échapper. Avant le retour improbable du Paris FC, les Gones menaient 3-0 avec la manière. Les circuits de passe étaient efficaces et impressionnaient Sidney Govou. Il était alors impossible pour lui d’imaginer le scénario qui allait suivre.
A part le PSG, personne ne peut se le permettre
- Sidney Govou
« Face au Paris FC, j’ai vu d’abord de belles choses, a commenté le chroniqueur du Progrès. J’ai trouvé l’ensemble costaud pendant un long moment, et surtout, il faut souligner ces ressorties de balle fulgurantes, où on va chercher un appui dos au jeu qui remise en une touche, avant d’attaquer l’espace ou jouer long vers le côté opposé. C’est le football que j’aime et on sent combien c’est travaillé. Tout le mérite en revient au staff de Paulo Fonseca. Marquer trois buts sur quatre tirs cadrés, c’est un peu de la magie aussi. »
D’abord séduit, l’ancien Lyonnais a ensuite déchanté, selon lui à cause des choix de l’entraîneur qui a sorti Corentin Tolisso et Adam Karabec à la 68e minute, puis Afonso Moreira à un quart d’heure de la fin. « Les Lyonnais n’ont pas été malmenés, bien sûr, mais se sentir dans le confort à la 65e minute parce que tu gagnes 3-0, et procéder à ces changements pour gérer en vue de la suite, ça conduit à cette frustration finale, a regretté le consultant. L’OL manque trop de talent et d’expérience pour se permettre de ne pas performer sur 95 minutes. Pourquoi penser si tôt au match d’après ? A part le PSG, personne ne peut se le permettre en Ligue 1. »
« Il faut aussi prendre du recul, se souvenir de la DNCG ou du coup dur récent pour Fofana, mais ces deux points perdus, comme les précédents, peuvent faire mal dans le décompte final. Il faut réfléchir comme une petite équipe et prendre ce qui est à prendre au présent. J’ai vraiment du mal avec ces gens comme les responsables de la performance et ceux qui dictent la marche et le coaching en pensant à la suite. Avec tout le confort et l’accompagnement actuel, un joueur comme Moreira ne pourrait pas enchaîner, à 20 ans, deux matchs de 90 minutes par exemple ? J’ai vraiment du mal à comprendre », s’est étonné Sidney Govou.
