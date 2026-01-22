Transfert à 15 ME, le bourreau du PSG fait rêver l’OL

A la recherche d’un dernier joueur pour se renforcer, l’Olympique Lyonnais apprécie les qualités de Geny Catamo, le joueur du Sporting qui vient de faire très mal au PSG.

Un joueur technique et physique, capable de jouer piston sur les deux côtés et même de s’intégrer dans une défense à 5, voilà le dernier profil que Matthieu Louis-Jean a remarqué pour venir renforcer l’OL cet hiver. Selon les informations de Top Mercato Lyon a pris des renseignements pour faire signer Geny Catamo. Le joueur du Mozambique a rejoint très jeune les rangs du Sporting Portugal. Après différents prêts, il en est devenu un élément polyvalent, capable de jouer sur les deux couloirs sans difficulté, même s’il est gaucher.

L'OL espère boucler sa venue pour 15 ME

A 24 ans, il a récemment participé à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais cela ne l’a pas empêché d’être très en jambes ce mardi lors de la victoire du Sporting face au PSG, avant de sortir à la 87e minute sous les applaudissements du public de Lisbonne. Celui qui porte le numéro 10 au Sporting possède une clause libératoire à 60 ME. Ce n’est bien évidement pas à ce niveau que se bouclerait un transfert s’il devait avoir lieu.

Catamo était très en jambes contre le PSG

Le média spécialisé affirme que le Sporting en demande 20 ME, mais l’OL est persuadé de pouvoir boucler l’opération à un montant proche de ce qui est dépensé pour les dernières recrues du club, à savoir 15 ME. Cela va certainement négocier dur car la formation portugaise possède le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Il n’y a donc pas d’urgence aux yeux du Sporting, et Lyon est en position de demandeur dans ce dossier. Néanmoins, la cellule de recrutement rhodanienne continue de s’activer et de tenter sa chance, comme ce fut le cas avec succès pour Noah Nartey.