Transfert à 15 ME, le bourreau du PSG fait rêver l’OL

OL22 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
A la recherche d’un dernier joueur pour se renforcer, l’Olympique Lyonnais apprécie les qualités de Geny Catamo, le joueur du Sporting qui vient de faire très mal au PSG.
Un joueur technique et physique, capable de jouer piston sur les deux côtés et même de s’intégrer dans une défense à 5, voilà le dernier profil que Matthieu Louis-Jean a remarqué pour venir renforcer l’OL cet hiver. Selon les informations de Top Mercato, Lyon a pris des renseignements pour faire signer Geny Catamo. Le joueur du Mozambique a rejoint très jeune les rangs du Sporting Portugal. Après différents prêts, il en est devenu un élément polyvalent, capable de jouer sur les deux couloirs sans difficulté, même s’il est gaucher.

L'OL espère boucler sa venue pour 15 ME

A 24 ans, il a récemment participé à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais cela ne l’a pas empêché d’être très en jambes ce mardi lors de la victoire du Sporting face au PSG, avant de sortir à la 87e minute sous les applaudissements du public de Lisbonne. Celui qui porte le numéro 10 au Sporting possède une clause libératoire à 60 ME. Ce n’est bien évidement pas à ce niveau que se bouclerait un transfert s’il devait avoir lieu.
ICONSPORT_282946_0029
Catamo était très en jambes contre le PSG
Le média spécialisé affirme que le Sporting en demande 20 ME, mais l’OL est persuadé de pouvoir boucler l’opération à un montant proche de ce qui est dépensé pour les dernières recrues du club, à savoir 15 ME. Cela va certainement négocier dur car la formation portugaise possède le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Il n’y a donc pas d’urgence aux yeux du Sporting, et Lyon est en position de demandeur dans ce dossier. Néanmoins, la cellule de recrutement rhodanienne continue de s’activer et de tenter sa chance, comme ce fut le cas avec succès pour Noah Nartey.
G. Cipriano Catamo

G. Cipriano Catamo

MozambiqueMozambique Âge 24 Milieu

Liga Portugal

2025/2026
Matchs13
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

