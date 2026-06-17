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Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

OL17 juin , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL tient la vente qui va sauver son passage devant la DNCG. Les détails se règlent actuellement pour le transfert d'Afonso Moreira à Leverkusen. Malick Fofana devrait donc rester à Lyon.
La grosse vente de l’Olympique Lyonnais pour cette première partie de mercato est désormais imminente. Sky Deutschland, qui suit de près le dossier depuis le début, dévoile que les négociations portent désormais sur les derniers détails entre le Bayer Leverkusen et le club rhodanien pour le transfert d’Afonso Moreira. Il s’agit bien d’un transfert de 30 millions d’euros minimum, et Fabrizio Romano confirme de son côté que le montant total sera de 32 ME avec bonus.
De son côté, Afonso Moreira a trouvé un accord il y a quelques jours avec la formation de Leverkusen, et consentira à quitter l’OL même si ce n’était pas son idée à la base. Mais devant le forcing de l’équipe allemande, les dirigeants lyonnais ont tranché et vont dire oui à cette rentrée d’argent de 30 millions d’euros. Si l’économie sur le salaire du Portugais n’est pas énorme, cette vente confirme en tout cas la stratégie de l’été dernier d’acheter des joueurs à faible valeur pour le faire progresser et les revendre à bon prix.

Malick Fofana, une nouvelle chance à l'OL ?

Ce départ va permettre à l’OL de recruter Julien Duranville et Mads Bidstrup, sans avoir à remettre de l’argent en plus. Parfait pour préparer le rendez-vous devant la DNCG de la semaine prochaine.
Enfin, sauf grosse offre dans les semaines à venir, voir Moreira quitter Lyon laisse la porte ouverte à une saison supplémentaire pour Malick Fofana. Suivi en Angleterre, le Diable Rouge sort d’une saison décevante en raison d’une longue blessure et d’un retour à la compétition qui a été très tardif. Néanmoins, l’ancien de La Gantoise jouit toujours d’une très belle cote, et l’OL hésitait à le laisser partir cet été pour encaisser un nouveau gros transfert. A priori, sauf retour de flamme, Malick Fofana sera donc présent à la reprise pour essayer de retrouver la forme, et redevenir un maillon fort de la formation de Paulo Fonseca pour la saison à venir.
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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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