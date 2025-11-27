ICONSPORT_277974_0209

Sur quelle chaine suivre Maccabi Tel-Aviv - OL ?

OL27 nov. , 17:50
parGuillaume Conte
0
L'OL jouera ce jeudi un match de Coupe d'Europe, avec pour ambition de se relancer sur sa forme de ces dernières semaines et de confirmer sa place dans le haut du tableau de l'Europa League.
Etrange match pour l’OL ce jeudi, avec un déplacement en Serbie pour y affronter le Maccabi Tel-Aviv. Un match forcément inhabituel puisque la formation israélienne n’est pas autorisée à recevoir en Israël pour des raisons évidentes. Cette rencontre sera pourtant capitale pour l’OL afin de relancer une dynamique positive après un mois sans victoire.
Une poignée de supporters lyonnais a fait le déplacement jusqu’aux environs de Belgrade pour assister à ce match aux allures de rencontre amicale, puisque 500 spectateurs sont attendus pour cette rencontre. Pour tous les autres fans de l’OL et les suiveurs des clubs français en Coupe d’Europe, ce sera à suivre sur Canal+ Foot.
Le match aura lieu ce jeudi 27 novembre à 21h, et c’est donc la chaine spécialisée sur le Foot de Canal+ qui diffusera la rencontre. Les commentaires seront assurés par Théo Doucet avec Aline Riera comme consultante. En bord de terrain, ce sera la journaliste Margot Dumont pour faire vivre ce match dans une ambiance forcément feutrée.
En cas de succès, l’OL se rapprochera de son objectif de s’installer dans le Top8 pour éviter deux matchs supplémentaires de barrages en février.
0
Loading