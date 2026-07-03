Steeve Kango refuse un énorme salaire pour signer à l’OL

L'OL a trouvé son arrière droit pour la saison prochaine, du moins un joueur capable d'être dans la rotation. Steeve Kango a décidé de signer pro à Lyon, malgré des offres plus généreuses ailleurs.

Voilà un exemple que doivent quelques peu jalouser les supporters de l’OM ou du PSG, qui perdent régulièrement des joueurs issus du centre de formation ou qui viennent de débuter en professionnel. Sollicité la saison passée quand Paulo Fonseca manquait de solution, Steeve Kango avait su répondre présent, y compris en Europa League, alors qu’il était encore stagiaire pro. Cet été, il pouvait donc rejoindre le club de son choix, mais il a décidé de rester à l’OL pour signer son premier contrat.

Une attitude soulignée par le compte spécialisé Media OL qui révèle que l’arrière droit aurait pu avoir un meilleur salaire ailleurs. « L’agent de Steeve Kango avait demandé un salaire élevé concernant son joueur qui a été approché par des clubs de Premier League et de Championship avant de signer son premier contrat pro », a fait savoir le compte, corroboré par Foot Mercato qui donne quelques précisions. « Les plus belles offres ne venaient pas de Premier League mais de Bundesliga et d'autres clubs européens. Mais le joueur et son entourage ont préféré signer dans son club de cœur avec un salaire moins important », a fait savoir le média spécialisé.

Une attitude qui va certainement fait encore grimper sa cote, lui qui vient de signer un contrat de trois ans avec l’OL. A 19 ans, il a encore le temps de grandir avec son club formateur, surtout que de la place pourra être faite à son poste s’il continue de progresser comme ce fut le cas ces derniers mois. Paulo Fonseca a en tout cas clairement l’intention de l’incorporer à la préparation, et d’en faire un joueur appelé à avoir du temps de jeu si la situation le demande.