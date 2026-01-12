ICONSPORT_282097_0122

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

OL12 janv. , 9:40
parGuillaume Conte
3
Au fond du trou en début de saison, catastrophique contre Nice ou Rennes, Ruben Kluivert a mis du temps à trouver ses marques avec l'OL et force désormais le respect après sa grosse performance contre Lille.
« Le Néerlandais avait été très loin du niveau requis lors de ses précédentes apparitions, et cette titularisation a confirmé qu'il n'a rien à faire là. En souffrance avec et sans ballon, il a défendu de manière déroutante sur les buts et a transformé la moindre timide offensive niçoise en véritable danger pour l’OL ». Voilà comment L’Equipe avait décrit le match, il est vrai affreux, de Ruben Kluivert face à Nice en début de saison. Dans tous les mauvais coups, le fils de Patrick Kluivert avait hérité de la note de 2 sur 10 et représentait absolument tout de la très mauvaise affaire pour l’OL. Un joueur payé certes pas trop cher (3,5 ME) mais impossible à titulariser à Lyon.

Retournement de veste général à l'OL

S’il a passé le reste de l’automne sur le banc de touche, le Néerlandais est en train de faire changer d’avis tout le monde à l’OL. Solide contre le PSG, impeccable face à Monaco, il a sorti le gros match en défense centrale face à Lille, imposant sa puissance à un Olivier Giroud souvent en difficulté. De plus, ses interventions ont permis de faire gagner de nombreux ballons à son équipe.
Trois mois après son fiasco contre Nice, plus personne ne se moque de l’ancien de Casa Pia, le club portugais où l’OL est allé le dénicher. « Match monstrueux de Kluivert, l’oseille mis à l’air finalement justifié. Pour faire souffler Mata au retour de Niakhate, bonne option. Il était nul, c’était pas un plaisir de le dire. Il est bon, je prends du plaisir à le dire », reconnait Sofiane Zouaoui, le consultant de Winamax.
Un avis qui représente celui de nombreux supporters et suiveurs de l’OL, qui se demandaient si Ruben Kluivert n’était pas là juste en raison de son nom prestigieux. Désormais, c’est une réelle alternative à la charnière indétrônable du début de saison, et une solution de plus pour Paulo Fonseca. Au point de freiner pour un recrutement en défense centrale cet hiver.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_280510_0124 (1)
OM

OM : Départ acté, Maupay vide son casier

ICONSPORT_279864_0044
ASSE

Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE

ICONSPORT_282100_0111
Liga

Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne

Fil Info

12 janv. , 10:00
OM : Départ acté, Maupay vide son casier
12 janv. , 9:20
Mourinho stoppe les négociations avec l'ASSE
12 janv. , 9:00
Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne
12 janv. , 8:40
OL : Le prodige Endrick choque Madrid
12 janv. , 8:20
PSG : Barcola, l'annonce tonitruante sur son avenir
12 janv. , 8:00
L'OM veut Dybala, discussions en cours !
12 janv. , 7:00
TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
11 janv. , 23:30
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

le meilleur abuse pas niakaté c'est un cran au dessus

OL : Le prodige Endrick choque Madrid

celui qui m'impression vraiment c'est moreira .. je vois meme pas comment fofana pourrait lui reprendre la place sur l'aile gauche tellement il parait indispensable

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

parle pas de logique alors que tu n'es en rien logique mdr et dit pas ya rien en l1 3 eme en ldc 1er en europa et 1 er en conference les defenses de l1 sont meilleur que les def espagnol c'est indeniable a ce compte la ton paxaio on comprend pourquoi il ne drible aucun joueur lui vient de hollande mdr

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.

OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading