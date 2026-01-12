OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

Au fond du trou en début de saison, catastrophique contre Nice ou Rennes, Ruben Kluivert a mis du temps à trouver ses marques avec l'OL et force désormais le respect après sa grosse performance contre Lille.

« Le Néerlandais avait été très loin du niveau requis lors de ses précédentes apparitions, et cette titularisation a confirmé qu'il n'a rien à faire là. En souffrance avec et sans ballon, il a défendu de manière déroutante sur les buts et a transformé la moindre timide offensive niçoise en véritable danger pour l’OL ». Voilà comment L’Equipe avait décrit le match, il est vrai affreux, de Ruben Kluivert face à Nice en début de saison. Dans tous les mauvais coups, le fils de Patrick Kluivert avait hérité de la note de 2 sur 10 et représentait absolument tout de la très mauvaise affaire pour l’OL. Un joueur payé certes pas trop cher (3,5 ME) mais impossible à titulariser à Lyon.

Retournement de veste général à l'OL

S’il a passé le reste de l’automne sur le banc de touche, le Néerlandais est en train de faire changer d’avis tout le monde à l’OL. Solide contre le PSG, impeccable face à Monaco, il a sorti le gros match en défense centrale face à Lille, imposant sa puissance à un Olivier Giroud souvent en difficulté. De plus, ses interventions ont permis de faire gagner de nombreux ballons à son équipe.

Trois mois après son fiasco contre Nice, plus personne ne se moque de l’ancien de Casa Pia, le club portugais où l’OL est allé le dénicher. « Match monstrueux de Kluivert, l’oseille mis à l’air finalement justifié. Pour faire souffler Mata au retour de Niakhate, bonne option. Il était nul, c’était pas un plaisir de le dire. Il est bon, je prends du plaisir à le dire », reconnait Sofiane Zouaoui, le consultant de Winamax.

Un avis qui représente celui de nombreux supporters et suiveurs de l’OL, qui se demandaient si Ruben Kluivert n’était pas là juste en raison de son nom prestigieux. Désormais, c’est une réelle alternative à la charnière indétrônable du début de saison, et une solution de plus pour Paulo Fonseca. Au point de freiner pour un recrutement en défense centrale cet hiver.