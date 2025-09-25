ICONSPORT_271831_0001

Sérieux incidents avant Utrecht-OL

OL25 sept. , 20:36
parGuillaume Conte

L’avant-match entre Utrecht et Lyon a été musclé. Les supporters des deux clubs se sont tout simplement affrontés dans le centre ville, au milieu de passants apeurés. Des jets de projectiles ont eu lieu, provoquant plusieurs affrontements qui ne redorent pas le blason de l’OL comme du club néerlandais. Des supporters rhodaniens seraient sortis de la fan zone qui leur était dédiée, histoire de provoquer des Néerlandais.
Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues pour séparer les deux camps. Les supporters lyonnais ont ensuite été escortés de façon plus musclée jusqu’au stade, où ils ont pris place dans le parcage visiteurs. Un blessé a été pris en charge par les équipes médicales. 
ICONSPORT_271831_0003
Incidents à Utrecht en marge du match de l'OL
Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

