Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United

Battu par le Betis (2-0) jeudi en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a pu constater la métamorphose d’Antony. L’ailier brésilien, auteur d’un joli lob sur le deuxième but andalou, n’a plus rien à voir avec le flop bradé par Manchester United cet été.

L’Olympique Lyonnais peut se sentir frustré. A Séville jeudi soir, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca n’a pas été battue par un grand Betis. Les Andalous ont surtout profité d’un temps fort en fin de première période et des éclairs de leurs ailiers. Après l’ouverture du score de l’international marocain Ez Abde sur corner, c’est effectivement Antony qui a assommé les Gones avant la mi-temps. Le Brésilien, parfaitement lancé par Marc Roca dans le dos d’une défense à la rue, a su ajuster le gardien Dominik Greif d’un lob bien dosé.

Sa belle réalisation venait récompenser une séquence durant laquelle le talentueux gaucher martyrisait son adversaire direct Abner. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a pu constater qu’Antony avait bel et bien retrouvé son meilleur niveau. Ce n’est clairement plus le flop longtemps critiqué et même moqué lorsqu’il portait le maillot de Manchester United. A l’époque, celui qui avait été recruté pour environ 100 millions d’euros ne répondait pas du tout aux attentes. Le club mancunien a fini par perdre tout espoir de le relancer, d’où la vente de l’ailier bradé cet été.

La mauvaise affaire de MU

Quelques semaines plus tard, force est de constater que les Red Devils auraient pu réclamer beaucoup plus que les 25 millions d’euros (bonus compris) négociés, plus les 50% sur une éventuelle plus-value. De son côté, le Betis peut se réjouir de la belle affaire. Déjà prêté au club andalou l’hiver dernier avant son transfert définitif, Antony compte 15 buts et 10 passes décisives en 36 matchs avec les Verdiblancos. Ce n’est pas forcément extraordinaire. Mais c’est déjà plus que ses 12 buts et 5 passes décisives en 92 matchs à MU.