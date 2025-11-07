Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United

Pour un promu, le milieu du Pfessée est plutôt sympa, mais ça ne fait pas toute une équipe et notamment le gardien…😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
On jouera avec l'équipe bis en attendant le retour de nos blessés.Les suppléants vont se defoncer pour montrer leur valeur et ça ira
Non vu que ça n'en etait pas une
Il vaut mieux attendre avant d'avancer ce genre d'info.il ne faudra pas qu'il reprenne trop tôt vu les risques de rechute
Il ne m'impressionne pas .On doit trouver mieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
