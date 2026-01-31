Monaco - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Bien aidés par le VAR et beaucoup de réussite sur 2 buts. En face un Rennes dégueulasse en mode Pinder. Monaco reprend confiance et de la réussite c'est pas bon signe pour nous...
Ca fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué
Bien fait pour leur gueule ils ont cherché la merde
Nous aussi on vous aime 🤣🤣🤣
Il est attaquant mais il joue latteral
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Rennes. ‣ #ASMSRFC
‣ #ASMSRFC Le 𝗫𝗜 👊 Brice Samba capitaine ©️