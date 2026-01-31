Geronimo Rulli

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

OM31 janv. , 20:00
parEric Bethsy
1
Longtemps sauveur de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli multiplie les erreurs grossières depuis quelques semaines. Le gardien marseillais s’est encore raté contre le Paris FC (2-2). De quoi agacer les suiveurs du club phocéen qui réclament sa rétrogradation.
Geronimo Rulli a encore frappé. Ce samedi, l’Olympique de Marseille se dirigeait vers une précieuse victoire au Stade Jean-Bouin. Mais son gardien a attendu le temps additionnel pour tout gâcher. Le Paris FC a en effet arraché l’égalisation (2-2) dans le temps additionnel grâce à un penalty provoqué par l’Argentin. L’ancien portier de Montpellier, en retard dans sa sortie sur Marshall Munetsi, est allé percuter la recrue parisienne, permettant à Ilan Kebbal de remettre les deux équipes à égalité.

De Lange réclamé

Bien évidemment, son capitaine Leonardo Balerdi a refusé de l’accabler au micro de beIN Sports. Mais les observateurs de l’Olympique de Marseille sont beaucoup moins cléments sur les réseaux sociaux. Certains ne supportent plus les erreurs à répétition du portier. Parmi ses « exploits » des dernières semaines, il suffit de remonter trois jours en arrière, lorsque le dernier rempart s’était complètement raté sur l’ouverture du score de Bruges (3-0) dès la 4e minute. « Cette saison, ses erreurs grossières s’accumulent, constate le compte La Minute OM sur X. Le gardien argentin doit sérieusement être remis en question, et De Lange mérite plus de temps de jeu. »
C’est aussi le sentiment du journaliste Thomas Bonnavent. « Rulli doit aller sur le banc », réclame le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il est vrai que sa doublure Jeffrey de Lange a donné satisfaction lorsque Roberto De Zerbi lui a offert des opportunités. Reste à savoir ce qu’en pense l’entraîneur marseillais. Ce vendredi, l’Italien défendait encore son gardien numéro 1 souvent fautif, mais « ça ne change en rien la confiance que j’ai en lui », assurait le technicien dont la patience est encore un peu plus testée.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276709_0041
Rennes

Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)

ICONSPORT_283307_0172
OL

Rester à l’OL, Endrick a menti

ICONSPORT_283649_0075
PSG

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Fil Info

31 janv. , 20:04
Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)
31 janv. , 19:40
Rester à l’OL, Endrick a menti
31 janv. , 19:20
PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
31 janv. , 19:04
Encore plombé par Rulli, l'OM replonge
31 janv. , 18:57
Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher
31 janv. , 18:56
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 18:36
Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite
31 janv. , 18:20
Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte

Derniers commentaires

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

Mouais , il se vautre à la 94è mais les autres chèvres auraient dû marquer 3 ou 4 buts avant ça … 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Attention à ce que tu dis , ils vont encore essayer de tuer notre entraineur et nos joueurs lors de la prochaine confrontation . Tu m'étonne qu'il sont interdits de séjour en France

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading