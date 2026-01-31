OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

Longtemps sauveur de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli multiplie les erreurs grossières depuis quelques semaines. Le gardien marseillais s’est encore raté contre le Paris FC (2-2). De quoi agacer les suiveurs du club phocéen qui réclament sa rétrogradation.

Geronimo Rulli a encore frappé. Ce samedi, l’Olympique de Marseille se dirigeait vers une précieuse victoire au Stade Jean-Bouin. Mais son gardien a attendu le temps additionnel pour tout gâcher. Le Paris FC a en effet arraché l’égalisation (2-2) dans le temps additionnel grâce à un penalty provoqué par l’Argentin. L’ancien portier de Montpellier, en retard dans sa sortie sur Marshall Munetsi, est allé percuter la recrue parisienne, permettant à Ilan Kebbal de remettre les deux équipes à égalité.

De Lange réclamé

Bien évidemment, son capitaine Leonardo Balerdi a refusé de l’accabler au micro de beIN Sports. Mais les observateurs de l’Olympique de Marseille sont beaucoup moins cléments sur les réseaux sociaux. Certains ne supportent plus les erreurs à répétition du portier. Parmi ses « exploits » des dernières semaines, il suffit de remonter trois jours en arrière, lorsque le dernier rempart s’était complètement raté sur l’ouverture du score de Bruges (3-0) dès la 4e minute. « Cette saison, ses erreurs grossières s’accumulent, constate le compte La Minute OM sur X. Le gardien argentin doit sérieusement être remis en question, et De Lange mérite plus de temps de jeu. »

C’est aussi le sentiment du journaliste Thomas Bonnavent. « Rulli doit aller sur le banc », réclame le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il est vrai que sa doublure Jeffrey de Lange a donné satisfaction lorsque Roberto De Zerbi lui a offert des opportunités. Reste à savoir ce qu’en pense l’entraîneur marseillais. Ce vendredi, l’Italien défendait encore son gardien numéro 1 souvent fautif, mais « ça ne change en rien la confiance que j’ai en lui », assurait le technicien dont la patience est encore un peu plus testée.