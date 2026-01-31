ICONSPORT_285467_0022

All : Le Bayern Munich gâche encore

Bundesliga31 janv. , 20:34
parMehdi Lunay
20e journée de Bundesliga :
Volksparkstadion
Hambourg - Bayern Munich 2-2
Buts : F.Vieira (34e sp), Vuskovic (53e) pour Hambourg ; Kane (42e), Diaz (46e) pour le Bayern
Leader de Bundesliga avec 51 points, le Bayern Munich pourrait voir Dortmund revenir à 6 points seulement en cas de succès sur le dernier Heidenheim dimanche.

31 janvier 2026 à 18:30
Hamburger SV
Ferreira Vieira34'Vušković53'
2
2
FC Bayern München
Kane42'Díaz Marulanda46'
Carton jaune
90
N. Capaldo
Hamburger SVHamburger SV
Carton jaune
90
J. Kimmich
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
90
M. Olise
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
90
D. Heuer Fernandes
Hamburger SVHamburger SV
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Pas le même profil. Fonseca voulait un pivot, bon dos au but, grand et fort physiquement, à la Ajorque ou Giroud. Avec Yaremchuk ou Dallinga, ça coche les cases.

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Pourtant greewood il a rien à se reprocher buteur et passeur et il a étais élu meilleur joueur du match, il a fait son boulot

L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes

Bien aidés par le VAR et beaucoup de réussite sur 2 buts. En face un Rennes dégueulasse en mode Pinder. Monaco reprend confiance et de la réussite c'est pas bon signe pour nous...

Officiel : L’ASSE vire Horneland

Ca fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué

OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée

Bien fait pour leur gueule ils ont cherché la merde

