Mbappé joue au leader, le Real n’est pas dupe

Meilleur joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la parole après la défaite contre Benfica (4-2) mercredi en Ligue des Champions. Mais son passage en zone mixte n’a pas suffi pour crédibiliser son rôle de leader.

Au-delà de sa lourde défaite à Bruges (3-0) mercredi, l’Olympique de Marseille peut aussi regretter l’incroyable scénario à Lisbonne. C’est effectivement le but du gardien de Benfica Anatoliy Trubin qui a contribué à l’élimination des Marseillais dans les tout derniers instants de la partie face au Real Madrid . Une réalisation surréaliste dans la mesure où les Merengue, réduits à neuf après deux exclusions, ont étrangement choisi de laisser des attaquants au milieu de terrain sur un coup franc défensif.

C’est une honte », a pesté l’attaquant madrilène Plus qu'un manque de joueurs, il manque un leader, a commenté l’observateur du Real sur la Cadena SER. Je ne vois pas un leader qui demande : "mais qu'est-ce qu'on fait ?" Je ne sais pas, un Sergio Ramos, un Modric, un Benzema, un Fernando Hierro, un Raul. Pour moi c'est ce qu'il manque. Quelqu'un qui focalise l'attention et qui donne les consignes. » », a pesté l’attaquant madrilène Kylian Mbappé , passé en zone mixte pour pousser un coup de gueule. Mais pour l’ancien Merengue Predrag Mijatovic, le Français n’a pas les épaules pour jouer les leaders. «, a commenté l’observateur du Real sur la Cadena SER.. »

Tous les buts de Mbappé n'en font pas un leader - Predrag Mijatovic

« Mbappé n'est pas un leader, c'est un très grand joueur, a corrigé Predrag Mijatovic. Zidane n'a jamais été un leader en équipe de France, c'était Deschamps ou Blanc. C'était le meilleur joueur, mais pas le leader. Tous les buts de Mbappé n'en font pas un leader. Être un leader, c'est autre chose, ça peut être un joueur avec moins de qualité mais qui a de la personnalité et du caractère. Les autres joueurs l'écoutent, c'est l'entraîneur sur le terrain. Je me souviens qu'à mon époque, Fernando Hierro était notre leader. Et quand les choses allaient mal et que Fernando Hierro te disait quelque chose, tu devais le faire. » Pourtant, Kylian Mbappé porte le brassard avec les Bleus.