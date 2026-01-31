OM : Longoria confirme De Zerbi et Benatia

Après l'élimination en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a poursuivi sa semaine noire en concédant le nul 2-2 au Paris FC. Une mauvaise dynamique qui ne menace pas Roberto de Zerbi et Medhi Benatia.

beIN Sports. Rien ne sourit à l' OM en ce moment. Ecrasés à Bruges et éliminés de la Ligue des champions mercredi soir, les Phocéens ont bêtement perdu 2 points en Ligue 1 ce samedi. Alors qu'il menait 0-2 au Paris FC, Marseille s'est fait rejoindre par le club parisien dans les dernières minutes. Un résultat qui arrive mal après les rumeurs d'un départ prochain de Roberto de Zerbi jeudi. L'Italien a démenti toute démission vendredi et son président Pablo Longoria compte sur lui. L'Espagnol l'a confirmé ce samedi au micro de

Longoria compte sur ses hommes forts

« À aucun moment il n’y a eu un départ du coach. On a discuté de pourquoi on a perdu ce match (à Bruges) », a lâché Longoria auprès de la chaine franco-qatarienne. Même son de cloche pour son directeur sportif Medhi Benatia, encensé publiquement par l'Espagnol. « Il est l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe. Il est hors norme dans son travail. C’est le meilleur pour l’OM. Il connaît le club depuis qu’il est petit […], je n’ai jamais travaillé avec une personne qui a un tel niveau d’engagement, cette passion et ce talent », a t-il indiqué concernant le franco-marocain.

Un trio fort qui restera en place car les ambitions marseillaises sur la fin de saison demeurent élevées. L'OM vise le podium pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Les Phocéens veulent aussi mettre la main sur la coupe de France pour gagner un premier trophée en 14 ans. Une tâche qui débute dès mardi avec un 8e de finale contre Rennes au Vélodrome. Un échec face aux Bretons pourrait par contre changer l'opinion de Pablo Longoria.