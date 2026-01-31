ICONSPORT_285236_0057
Pablo Longoria

OM : Longoria confirme De Zerbi et Benatia

OM31 janv. , 20:12
parMehdi Lunay
1
Après l'élimination en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a poursuivi sa semaine noire en concédant le nul 2-2 au Paris FC. Une mauvaise dynamique qui ne menace pas Roberto de Zerbi et Medhi Benatia.
Rien ne sourit à l'OM en ce moment. Ecrasés à Bruges et éliminés de la Ligue des champions mercredi soir, les Phocéens ont bêtement perdu 2 points en Ligue 1 ce samedi. Alors qu'il menait 0-2 au Paris FC, Marseille s'est fait rejoindre par le club parisien dans les dernières minutes. Un résultat qui arrive mal après les rumeurs d'un départ prochain de Roberto de Zerbi jeudi. L'Italien a démenti toute démission vendredi et son président Pablo Longoria compte sur lui. L'Espagnol l'a confirmé ce samedi au micro de beIN Sports.

Longoria compte sur ses hommes forts

« À aucun moment il n’y a eu un départ du coach. On a discuté de pourquoi on a perdu ce match (à Bruges) », a lâché Longoria auprès de la chaine franco-qatarienne. Même son de cloche pour son directeur sportif Medhi Benatia, encensé publiquement par l'Espagnol. « Il est l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe. Il est hors norme dans son travail. C’est le meilleur pour l’OM. Il connaît le club depuis qu’il est petit […], je n’ai jamais travaillé avec une personne qui a un tel niveau d’engagement, cette passion et ce talent », a t-il indiqué concernant le franco-marocain.
Un trio fort qui restera en place car les ambitions marseillaises sur la fin de saison demeurent élevées. L'OM vise le podium pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Les Phocéens veulent aussi mettre la main sur la coupe de France pour gagner un premier trophée en 14 ans. Une tâche qui débute dès mardi avec un 8e de finale contre Rennes au Vélodrome. Un échec face aux Bretons pourrait par contre changer l'opinion de Pablo Longoria.
1
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée

ICONSPORT_285460_0182
Ligue 1

L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes

ICONSPORT_283631_0043
Liga

Esp : Barcelone maintient le cap en Liga

ICONSPORT_283382_0033
ASSE

Officiel : L’ASSE vire Horneland

Fil Info

31 janv. , 23:08
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 23:07
L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes
31 janv. , 22:58
Esp : Barcelone maintient le cap en Liga
31 janv. , 22:49
Officiel : L’ASSE vire Horneland
31 janv. , 22:30
OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée
31 janv. , 22:00
L’ASSE va annoncer une recrue inattendue
31 janv. , 21:55
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
31 janv. , 21:54
L2 : Fiasco pour la dernière d'Horneland à l'ASSE
31 janv. , 21:40
« On vous aime », l’étonnant message d’un joueur de l’OM

Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Pas le même profil. Fonseca voulait un pivot, bon dos au but, grand et fort physiquement, à la Ajorque ou Giroud. Avec Yaremchuk ou Dallinga, ça coche les cases.

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Pourtant greewood il a rien à se reprocher buteur et passeur et il a étais élu meilleur joueur du match, il a fait son boulot

L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes

Bien aidés par le VAR et beaucoup de réussite sur 2 buts. En face un Rennes dégueulasse en mode Pinder. Monaco reprend confiance et de la réussite c'est pas bon signe pour nous...

Officiel : L’ASSE vire Horneland

Ca fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué

OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée

Bien fait pour leur gueule ils ont cherché la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading