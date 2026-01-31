ICONSPORT_276709_0041
Leo Ostigard

Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)

Rennes31 janv. , 20:04
parMehdi Lunay
Recrutement décevant de Rennes en 2024, Leo Ostigard n'est plus la propriété des Bretons. Le défenseur central norvégien a officiellement quitté le Stade Rennais pour le Genoa où il était prêté depuis l'été dernier. Les Rouge et Noir ont officialisé le transfert ce samedi soir.
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Pas le même profil. Fonseca voulait un pivot, bon dos au but, grand et fort physiquement, à la Ajorque ou Giroud. Avec Yaremchuk ou Dallinga, ça coche les cases.

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Pourtant greewood il a rien à se reprocher buteur et passeur et il a étais élu meilleur joueur du match, il a fait son boulot

L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes

Bien aidés par le VAR et beaucoup de réussite sur 2 buts. En face un Rennes dégueulasse en mode Pinder. Monaco reprend confiance et de la réussite c'est pas bon signe pour nous...

Officiel : L’ASSE vire Horneland

Ca fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué

OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée

Bien fait pour leur gueule ils ont cherché la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

