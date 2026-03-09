ICONSPORT_361381_0049

OL : Satriano pousse Getafe à payer 6,5ME à Lyon

OL09 mars , 20:30
parClaude Dautel
0
Dans un invraisemblable mouvement au mercato, Martin Satriano a quitté l'OL au mercato d'hiver pour signer à Getafe. L'attaquant brille en Liga et le club espagnol va probablement lever son option d'achat.
Le 1er septembre 2025, après la vente de dernière minute de Georges Mikauyadze à Villarreal, l'Olympique Lyonnais s'était fait prêter, avec option d'achat, Martin Satriano par le RC Lens. Mais, voulant libérer de la place sur le plan offensif, et un salaire sur le plan financier, les dirigeants de l'OL ont décidé de prêter Satriano à Getafe au mercato d'hiver, avec une option d'achat de 6,5ME.
Pour cela, ils ont donc levé l'option d'achat du RC Lens, et ont donc versé 5ME aux Sang et Or. Loin de se prendre la tête malgré cette opération biscornue, l'avant-centre uruguayen de 25 ans a donc rejoint le club de Liga, et depuis il s'éclate comme jamais. Auteur du but somptueux qui a mis au tapis le Real Madrid la semaine passée, Martin Satriano a encore marqué dimanche contre le Bétis Séville. Et en Liga, Martin Satriano s'est désormais fait un nom. Au point même que tout le monde est convaincu que Getafe va vite lâcher 6,5 millions d'euros à l'OL pour aboutir au transfert définitif de l'ancien Lensois.

Getafe pense avoir fait une bonne affaire avec Satriano

L'actuel entraîneur de Getafe se frotte les mains et reconnaît que ses dirigeants ont fait une excellente pioche en allant chercher Martin Satriano à l'Olympique Lyonnais. « C'était un excellent choix. Non seulement pour ses buts, mais aussi pour son engagement et sa mentalité », a confié José Bordalás, qui veut désormais que l'attaquant urugayen s'inscrive dans la durée à Getafe. Lors de ses cinq derniers matchs, le club de la banlieue madrilène a remporté quatre victoires et s'est calé au chaud à la neuvième place du classement alors qu'il se battait pour le maintien lorsque Martin Satriano est arrivé de Lyon. Si l'OL ne se plaint pas d'avoir fait venir Endrick du Real Madrid, Lyon pourrait regretter d'avoir laissé partir Satriano si Getafe lève l'option d'achat comme cela semble devoir être le cas.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279966_0073
Premier League

TV : Ligue 1+ coule, la Premier League déchire son projet

psg yohan cabaye nomme directeur du centre de formation iconsport 182891 0272 382579
PSG

Le PSG prend une décision forte en interne

ICONSPORT_270064_0445
OM

OM : Rennes prêt à relancer un flop à 20 ME

Fil Info

09 mars , 21:30
TV : Ligue 1+ coule, la Premier League déchire son projet
09 mars , 21:00
Le PSG prend une décision forte en interne
09 mars , 20:00
OM : Rennes prêt à relancer un flop à 20 ME
09 mars , 19:30
Pour 40 ME, le PSG tente un coup à la Dro Fernandez
09 mars , 19:00
L'OM va s'offrir un nouveau cador néerlandais
09 mars , 18:40
Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti
09 mars , 18:20
ASSE : Montanier veut effacer les légendes des Verts
09 mars , 18:00
OM : Un buteur à 26ME, Marseille a fait l'affaire du siècle

Derniers commentaires

OM : Abdelli c’est fini, le costume est trop grand

Après attendons un peu il viens de arriver, en début de saison on avait dit la même chose sur paixao

OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon

On s'attendait tous a lutter pour le maintient on lut encore pour le podium.. La seule raison c'est l'effectif limité qui a peu tourné et qui ont causé les blessures qu'on a au pire moment et 6 blessures de joueurs important ... difficile avec un petit effectif d'assumer ca Alors oui il y aura des regrets car potentiellement tu sens que ce groupe a les moyens de toucher le podium voir d'aller loin en europa mais pas avec autant de blessés

OM : Un buteur à 26ME, Marseille a fait l'affaire du siècle

Oui il est très fort et L OM a de la chance de l avoir

L'OL boucle Rémi Himbert jusqu'en 2029

Chut chut

OL : Rémy Descamps prolonge à Lyon jusqu'en 2029

Quelle farce ce gardien. Des barres de rire à chaque fois que je le vois joué

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading