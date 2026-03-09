OL : Satriano pousse Getafe à payer 6,5ME à Lyon

Dans un invraisemblable mouvement au mercato, Martin Satriano a quitté l'OL au mercato d'hiver pour signer à Getafe. L'attaquant brille en Liga et le club espagnol va probablement lever son option d'achat.

Le 1er septembre 2025, après la vente de dernière minute de Georges Mikauyadze à Villarreal, l'Olympique Lyonnais s'était fait prêter, avec option d'achat, Martin Satriano par le RC Lens. Mais, voulant libérer de la place sur le plan offensif, et un salaire sur le plan financier, les dirigeants de l'OL ont décidé de prêter Satriano à Getafe au mercato d'hiver, avec une option d'achat de 6,5ME.

Pour cela, ils ont donc levé l'option d'achat du RC Lens, et ont donc versé 5ME aux Sang et Or. Loin de se prendre la tête malgré cette opération biscornue, l'avant-centre uruguayen de 25 ans a donc rejoint le club de Liga, et depuis il s'éclate comme jamais. Auteur du but somptueux qui a mis au tapis le Real Madrid la semaine passée, Martin Satriano a encore marqué dimanche contre le Bétis Séville. Et en Liga, Martin Satriano s'est désormais fait un nom. Au point même que tout le monde est convaincu que Getafe va vite lâcher 6,5 millions d'euros à l'OL pour aboutir au transfert définitif de l'ancien Lensois.

Getafe pense avoir fait une bonne affaire avec Satriano

L'actuel entraîneur de Getafe se frotte les mains et reconnaît que ses dirigeants ont fait une excellente pioche en allant chercher Martin Satriano à l'Olympique Lyonnais. « C'était un excellent choix. Non seulement pour ses buts, mais aussi pour son engagement et sa mentalité », a confié José Bordalás, qui veut désormais que l'attaquant urugayen s'inscrive dans la durée à Getafe. Lors de ses cinq derniers matchs, le club de la banlieue madrilène a remporté quatre victoires et s'est calé au chaud à la neuvième place du classement alors qu'il se battait pour le maintien lorsque Martin Satriano est arrivé de Lyon. Si l'OL ne se plaint pas d'avoir fait venir Endrick du Real Madrid, Lyon pourrait regretter d'avoir laissé partir Satriano si Getafe lève l'option d'achat comme cela semble devoir être le cas.