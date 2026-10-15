PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

OL
parGuillaume Conte
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L'OL ira au PSG dans 10 jours, et ce sera d'ores et déjà sans ses supporters, qui n'ont pas été autorisés à se rendre dans la capitale pour soutenir leur équipe.
Dans pas longtemps, il sera plus informatif d’annoncer les déplacements des supporters autorisés en Ligue 1, plutôt que ceux qui sont interdits. Les fans de l’OL ne sont pas les bienvenus pour le match qui se déroulera dans 10 jours au Parc des Princes, face au PSG. Le Préfet de la capitale a publié une interdiction de circulation pour les soutiens lyonnais pour le dimanche 25 octobre, entre 14h et 23h59. De quoi empêcher tout déplacement officiel et officieux des fans lyonnais pour cette rencontre, qui se fera donc sans supporters de l’OL pour ce choc face au PSG.

900 Lyonnais était chauds pour venir

Pour justifier cette décision, la Préfecture n’a pas besoin de remonter bien loin malheureusement. Lors de la finale de la Coupe de France entre les deux équipes, des affrontements violents avaient eu lieu à un péage à l’approche du stade de Lille, où se déroulait la rencontre en 2024. 900 supporters de l’OL étaient prêts à rejoindre la capitale pour cette rencontre de Ligue 1, dont 500 ultras classés à risque selon les autorités.
L’OL et ses supporters ont cette fois-ci un peu de marge pour contester cette décision des pouvoirs publics, mais la décision d’une interdiction de déplacement est en tout cas prise, et laissera le parcage lyonnais vide pour cette rencontre. A moins que le PSG ne décide de commercialiser ses places pour faire plaisir à son public, qui a parfois du mal à trouver des billets à l’unité pour un match au Parc des Princes. En tout cas, cette affiche de la 8e journée de Ligue 1 se fera sans le moindre supporter lyonnais, l’arrêté valant aussi pour les soutiens individuels de l’OL, ou tout signe distinctif allant en ce sens.

Ligue 1

25 octobre 2026 à 20:45
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Derniers commentaires

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

bein en l'occurrence si ca peut exister ... akouokou chez vous? il a pas ete invendable? Pour Vinicius j'ai expliqué pourquoi plus haut.. salaire de fou, prolongé y a 2 mois, et prestation cata pas du tout en adéquation avec son salaire et sa durée de contrat donc oui très difficile a vendre dans ces conditions non?? mais bon toi tu veux juste me contredire, en plus je n'ai jamais dit que c'etait impossible, j'ai dit en l'état, came semble trs compliqué

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Ah la la, le petit kenny qui pique sa crise. Et comme toujours une pensée grossière accompagnée par un langage grossier. Tout est grossier chez toi. C'est pour ça que tu es aussi con. La plus grande gueule sur ce forum c'est toi kenny le beauf. La plus grosse tchoin sur ce forum c'est toi qui mens, transforme, déforme, retourne sa veste, grossi tout pour satisfaire ton clubisme de cour de récréation. Avec les petites images qui vont bien avec. Et pourtant jamais à parler sur les articles de ton club. Simplement parce que ce n'est pas le foot qui t'intéresse, c'est de pouvoir haïr, ressortir et étaler toute la pourriture que tu as à l'intérieur de toi. Tu es un âne. Et tu l'illustres à chacun de tes passages. Aucun analyse, aucune idée, juste de la merde. Tout pue chez toi.

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

La dernière fois qu’ils sont venus au Parc , ils ont été les plus agressifs… La dernière fois qu’ils sont venus contre le Pfessée , ils ont mis le bordel… Vala quoi… 😞😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Dommage il est parfait au bayern . Bon apres si c est tes infos donc c est bidon ^^

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

non mais moi je connais le foot et JAMAIS au grand JAMAIS le bayren de Munich n'a fait partir un titulaire indiscutable au mercato d'hiver

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