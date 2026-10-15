PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

L'OL ira au PSG dans 10 jours, et ce sera d'ores et déjà sans ses supporters, qui n'ont pas été autorisés à se rendre dans la capitale pour soutenir leur équipe.

Dans pas longtemps, il sera plus informatif d’annoncer les déplacements des supporters autorisés en Ligue 1 , plutôt que ceux qui sont interdits. Les fans de l’OL ne sont pas les bienvenus pour le match qui se déroulera dans 10 jours au Parc des Princes, face au PSG. Le Préfet de la capitale a publié une interdiction de circulation pour les soutiens lyonnais pour le dimanche 25 octobre, entre 14h et 23h59. De quoi empêcher tout déplacement officiel et officieux des fans lyonnais pour cette rencontre, qui se fera donc sans supporters de l’OL pour ce choc face au PSG.

900 Lyonnais était chauds pour venir

Pour justifier cette décision, la Préfecture n’a pas besoin de remonter bien loin malheureusement. Lors de la finale de la Coupe de France entre les deux équipes, des affrontements violents avaient eu lieu à un péage à l’approche du stade de Lille, où se déroulait la rencontre en 2024. 900 supporters de l’OL étaient prêts à rejoindre la capitale pour cette rencontre de Ligue 1, dont 500 ultras classés à risque selon les autorités.

L’OL et ses supporters ont cette fois-ci un peu de marge pour contester cette décision des pouvoirs publics, mais la décision d’une interdiction de déplacement est en tout cas prise, et laissera le parcage lyonnais vide pour cette rencontre. A moins que le PSG ne décide de commercialiser ses places pour faire plaisir à son public, qui a parfois du mal à trouver des billets à l’unité pour un match au Parc des Princes. En tout cas, cette affiche de la 8e journée de Ligue 1 se fera sans le moindre supporter lyonnais, l’arrêté valant aussi pour les soutiens individuels de l’OL, ou tout signe distinctif allant en ce sens.