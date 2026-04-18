Proche de l’OL, il fonce vers Manchester United

1-0 Lorient ... 🙄
On s en fout de ca , on doit encore dégraissé faudra vendre les hauts salaires le peu de bons joueurs et avoir que des prets ou des joueurs a 2 3M
Allez l'OM. Pas d'excuse 👊⚽
Pourquoi toi tu bois de l eau salée de mer ? Entre la mer et la seyne je préfère l eau de la mer
En quoi l'Athletico ou le bayern n'est pas réglo ? inutile de poser la question pour Paris, on connaît ton blaze
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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