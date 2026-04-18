Proche de l’OL, il fonce vers Manchester United

En échec sur la piste Noah Sadiki l’été dernier, l’Olympique Lyonnais ne sera pas surpris d’apprendre que le milieu de Sunderland s’est fait un nom en Premier League. Quelques mois après son arrivée chez les Black Cats, l’international congolais se rapproche de Manchester United.

Loin d’imaginer une possible qualification pour la Ligue des Champions l’été dernier, l’Olympique Lyonnais profite d’un excellent recrutement. Le club rhodanien avait dû composer avec de sérieuses contraintes après avoir échappé à la rétrogradation administrative. Ce qui ne l’avait pas empêché de réussir quelques bonnes pioches. Bien évidemment, la direction n’était pas en mesure de conclure tous les dossiers ouverts. Des échecs ont contrecarré les plans des dirigeants notamment frustrés sur la piste Noah Sadiki.

Entre Chelsea et MU

Un temps annoncé proche de Lyon, le milieu de terrain qui évoluait à l’Union Saint-Gilloise avait finalement atterri à Sunderland dans le cadre d’un transfert à 17 millions d’euros. Quelques mois plus tard, l’Olympique Lyonnais ne sera pas surpris d’apprendre la réussite de sa cible en Angleterre. L’international congolais s’est fait un nom en Premier League, à tel point que les Black Cats pourront difficilement le retenir au terme de sa première saison. Des cadors anglais tels que Chelsea et Manchester United représentent ses courtisans les plus déterminés à le recruter.

Pour le moment, Noah Sadiki n’a pas encore tranché. Le milieu de 21 ans prendra sa décision en fonction du projet sportif présenté. Mais selon le journaliste Sacha Tavolieri, ce sont les Red Devils qui tiennent la corde. La raison est simple, l’actuel troisième de Premier League, qui compte sept points d’avance sur la sixième place occupée par les Blues, a beaucoup plus de chances de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un argument forcément important dans la réflexion du joueur formé à Anderlecht. En attendant de savoir si les Mancuniens parviendront à conclure, force est de constater que l’Olympique Lyonnais ne s’était pas trompé sur le potentiel de Noah Sadiki.