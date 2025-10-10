Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

Admiratif de la méthode Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca tente de reproduire une gestion similaire à Lyon. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais espère ainsi lutter pour une place sur le podium de Ligue 1.

Ce n’est pas la première fois que Paulo Fonseca se montre élogieux envers son homologue du Paris Saint-Germain. Depuis sa nomination en janvier dernier, le coach de l’Olympique Lyonnais a déjà présenté Luis Enrique comme une référence à plusieurs reprises. Sa présence au Portugal Football Summit 2025 était une nouvelle opportunité pour lui de rendre hommage à celui qui a remporté la Ligue des Champions à l’aide d’un collectif fort et sans véritables stars.

« J'ai une admiration particulière pour Luis Enrique, a reconnu Paulo Fonseca. Il a prouvé ce que beaucoup d'entraîneurs voudraient prouver : que ce qui fait gagner les matchs, c'est l'équipe, pas les individualités. Le PSG, après avoir recruté Neymar, Mbappé, Messi, a réussi à gagner sans grandes stars. J'en ai beaucoup parlé en France. C'est un grand exemple pour tous les clubs et pour tous les entraîneurs. Aujourd'hui, il est important de comprendre que le football a tellement changé qu'il n'y a plus de place pour les joueurs qui se croient au-dessus du collectif. Luis Enrique est peut-être la grande inspiration pour ceux qui défendent le concept de travail d'équipe. »

Fonseca cible l'OM et Monaco

C’est donc avec cette même philosophie que le Portugais espère relancer l’Olympique Lyonnais après l’affaiblissement de son effectif pour des raisons financières. « On a construit, avec les dirigeants, une bonne équipe parce qu'ils ont amené des joueurs adaptés à notre projet. C'était une année zéro, avec de fortes restrictions financières, mais nous avons réussi à recruter des jeunes de qualité pour former une équipe ambitieuse. Je pense qu'on peut rivaliser avec des équipes comme Monaco, Marseille, Strasbourg, Lens », a énuméré Paulo Fonseca, en course pour une place sur le podium de Ligue 1.