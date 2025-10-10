Paulo Fonseca
Paulo Fonseca

Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

OL10 oct. , 21:00
parEric Bethsy
1
Admiratif de la méthode Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca tente de reproduire une gestion similaire à Lyon. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais espère ainsi lutter pour une place sur le podium de Ligue 1.
Ce n’est pas la première fois que Paulo Fonseca se montre élogieux envers son homologue du Paris Saint-Germain. Depuis sa nomination en janvier dernier, le coach de l’Olympique Lyonnais a déjà présenté Luis Enrique comme une référence à plusieurs reprises. Sa présence au Portugal Football Summit 2025 était une nouvelle opportunité pour lui de rendre hommage à celui qui a remporté la Ligue des Champions à l’aide d’un collectif fort et sans véritables stars.

Lire aussi

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaireOL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire
« J'ai une admiration particulière pour Luis Enrique, a reconnu Paulo Fonseca. Il a prouvé ce que beaucoup d'entraîneurs voudraient prouver : que ce qui fait gagner les matchs, c'est l'équipe, pas les individualités. Le PSG, après avoir recruté Neymar, Mbappé, Messi, a réussi à gagner sans grandes stars. J'en ai beaucoup parlé en France. C'est un grand exemple pour tous les clubs et pour tous les entraîneurs. Aujourd'hui, il est important de comprendre que le football a tellement changé qu'il n'y a plus de place pour les joueurs qui se croient au-dessus du collectif. Luis Enrique est peut-être la grande inspiration pour ceux qui défendent le concept de travail d'équipe. »

Fonseca cible l'OM et Monaco

C’est donc avec cette même philosophie que le Portugais espère relancer l’Olympique Lyonnais après l’affaiblissement de son effectif pour des raisons financières. « On a construit, avec les dirigeants, une bonne équipe parce qu'ils ont amené des joueurs adaptés à notre projet. C'était une année zéro, avec de fortes restrictions financières, mais nous avons réussi à recruter des jeunes de qualité pour former une équipe ambitieuse. Je pense qu'on peut rivaliser avec des équipes comme Monaco, Marseille, Strasbourg, Lens », a énuméré Paulo Fonseca, en course pour une place sur le podium de Ligue 1.
1
Articles Recommandés
apres l ol textor met botafogo en crise textor 18 396983
OL

OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos

ICONSPORT_271464_0171
Monaco

Ansu Fati cartonne, l’Espagne retrouve le nouveau Messi

mbappe est en forme ca change tout iconsport 267149 0109 397510
Liga

Mbappé entre dans les sales affaires du Barça

ICONSPORT_273000_0299
Monaco

Viré par Monaco, Hütter le vit très bien

Fil Info

22:00
OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos
21:30
Ansu Fati cartonne, l’Espagne retrouve le nouveau Messi
20:40
Mbappé entre dans les sales affaires du Barça
20:20
Viré par Monaco, Hütter le vit très bien
20:00
Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp
19:58
EdF : Les Espoirs se baladent aux Iles Féroé
19:55
France - Azerbaïdjan : les compos (20h45 sur TF1)
19:30
Pacho arraché au PSG, Liverpool voit une ouverture
19:11
Officiel : Monaco vire Adi Hütter

Derniers commentaires

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

oui beau but de la pucelle de bondy^^Ben ecoutes ca va je me retablis doucement :)

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Heyy Doug, ca va impeccable et toi ? Beau but de celui que tu n apprécie plus non ?

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

waiii Greg comment il va celui ci??

Pour chasser l’OM, l’OL s’appuie sur Luis Enrique

Bravo modo la.legion d'honneur est pour toi 🤣

Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Alerte générale 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading