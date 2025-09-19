OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

C’est un quasi-retour à la normale
pour Paulo Fonseca ce vendredi soir. L'entraîneur de l’Olympique Lyonnais va
retrouver le vestiaire face à Angers lors de la cinquième journée de Ligue 1.
Cependant, le Portugais ne sera pas sur le banc, car il est suspendu encore onze
semaines. Regarder le match des tribunes ne le dérange pas.
C’est une première libération pour
Paulo Fonseca. Ce vendredi soir face à Angers, le technicien portugais va
retrouver le vestiaire, quelques mois après sa suspension en mars 2024 suite à
une tête contre tête avec Benoît Millot. Cependant, le technicien portugais ne
retrouvera pas son banc. Cette sanction, elle, se poursuit jusqu’au 30 novembre
prochain. Mais en conférence de presse, Fonseca
se dit soulagé. Le plus
important selon lui est d’avoir accès à son vestiaire. Regarder le match depuis
la tribune ne le dérange pas. Une action que réalise également Luis Enrique
depuis le début de saison suite à son opération à la clavicule. Une action qui
pourrait se démocratiser.
Fonseca et Luis Enrique, une idée
commune
En conférence de presse, Fonseca
trouve que le plus important sera de retrouver le vestiaire. « Voir le
match depuis les tribunes comme je le fais, ce n'est pas un problème. Luis
Enrique vient de faire la même chose avec le PSG et peut-être qu'à l'avenir, ce sera une pratique courante. Le principal souci, c'est cette absence
dans le vestiaire. Notre action est plus efficace, je pense, dans
le vestiaire. Le temps entre l'hôtel, où je parle pour la dernière
fois aux joueurs et le début du match, c'est très long. J'aime beaucoup
observer le vestiaire avant le match, pouvoir parler individuellement de
certains détails. Ça a été une période très difficile, mais mes assistants et le
capitaine (Tolisso) ont fait un grand travail, » explique-t-il.
À l’image du rugby, certains entraîneurs pourraient avoir l’idée de suivre la
rencontre depuis les tribunes. Une façon de voir la rencontre de manière plus
large en apercevant des détails invisibles depuis le banc de touche.