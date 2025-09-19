ICONSPORT_270673_0400

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

OL19 sept. , 13:20
parNathan Hanini
C’est un quasi-retour à la normale pour Paulo Fonseca ce vendredi soir. L'entraîneur de l’Olympique Lyonnais va retrouver le vestiaire face à Angers lors de la cinquième journée de Ligue 1. Cependant, le Portugais ne sera pas sur le banc, car il est suspendu encore onze semaines. Regarder le match des tribunes ne le dérange pas.
C’est une première libération pour Paulo Fonseca. Ce vendredi soir face à Angers, le technicien portugais va retrouver le vestiaire, quelques mois après sa suspension en mars 2024 suite à une tête contre tête avec Benoît Millot. Cependant, le technicien portugais ne retrouvera pas son banc. Cette sanction, elle, se poursuit jusqu’au 30 novembre prochain. Mais en conférence de presse, Fonseca se dit soulagé. Le plus important selon lui est d’avoir accès à son vestiaire. Regarder le match depuis la tribune ne le dérange pas. Une action que réalise également Luis Enrique depuis le début de saison suite à son opération à la clavicule. Une action qui pourrait se démocratiser.

Fonseca et Luis Enrique, une idée commune

En conférence de presse, Fonseca trouve que le plus important sera de retrouver le vestiaire. « Voir le match depuis les tribunes comme je le fais, ce n'est pas un problème. Luis Enrique vient de faire la même chose avec le PSG et peut-être qu'à l'avenir, ce sera une pratique courante. Le principal souci, c'est cette absence dans le vestiaire. Notre action est plus efficace, je pense, dans le vestiaire. Le temps entre l'hôtel, où je parle pour la dernière fois aux joueurs et le début du match, c'est très long. J'aime beaucoup observer le vestiaire avant le match, pouvoir parler individuellement de certains détails. Ça a été une période très difficile, mais mes assistants et le capitaine (Tolisso) ont fait un grand travail, » explique-t-il. À l’image du rugby, certains entraîneurs pourraient avoir l’idée de suivre la rencontre depuis les tribunes. Une façon de voir la rencontre de manière plus large en apercevant des détails invisibles depuis le banc de touche. 
