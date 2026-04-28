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Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

OL28 avr. , 10:00
parCorentin Facy
13
Accusé par ses supporters de fixer des tarifs trop élevés pour la réception de Rennes dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a répondu à la polémique en bradant 4.000 places à moins de 20 euros.
Cette saison, l’Olympique Lyonnais a souvent été accusé par ses supporters de pratiquer des tarifs bien trop élevés au Groupama Stadium, ce qui a régulièrement empêché l’équipe de Paulo Fonseca de pouvoir compter sur un stade à guichets fermés à domicile. Cela fut notamment le cas en Europa League, avec un stade loin d’afficher complet face au Celta Vigo par exemple en raison de prix jugés trop importants.
Dimanche après-midi contre l’AJ Auxerre, 51.000 personnes ont tout de même garni les travées du Groupama Stadium. Qu’en sera-t-il ce dimanche soir face à Rennes dans un choc décisif pour la course à la Ligue des Champions ? En toute logique, une telle affiche avec un enjeu si important devrait permettre à l’OL d’afficher complet. Ce n’était pas le cas ces dernières heures, en raison de prix encore jugés trop onéreux aux yeux des supporters.
Comme relayé par Le Progrès, le club rhodanien a par conséquent fait un choix fort afin de contrer la polémique et de remplir le Groupama Stadium pour la réception des Bretons. Le quotidien régional nous apprend que l’OL propose depuis lundi après-midi sur sa billetterie 4.000 places au tarif de seulement 16 euros l’unité. Des prix très accessibles qui doivent permettre à l’actuel troisième de Ligue 1 de faire le plein pour cette rencontre cruciale.

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L’Olympique Lyonnais a également commercialisé des « packs sprint » pour les deux derniers matchs de Ligue 1 à domicile qui permettent à ceux qui choisiront cette formule de voir OL-Rennes puis OL-Lens le 17 mai pour seulement 49 euros au prix grand public. Des prix très abordables qui redonneront le sourire à des supporters frustrés et même fâchés pour certains par la politique tarifaire de leur club ces dernières semaines. Si avec de tels prix, le Groupama Stadium n’affiche pas complet à trois journées de la fin pour une affiche cruciale dans la course face à la Ligue des Champions contre Rennes, la direction lyonnaise le vivrait certainement très mal.
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Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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