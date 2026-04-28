Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

Accusé par ses supporters de fixer des tarifs trop élevés pour la réception de Rennes dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a répondu à la polémique en bradant 4.000 places à moins de 20 euros.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais a souvent été accusé par ses supporters de pratiquer des tarifs bien trop élevés au Groupama Stadium , ce qui a régulièrement empêché l’équipe de Paulo Fonseca de pouvoir compter sur un stade à guichets fermés à domicile. Cela fut notamment le cas en Europa League, avec un stade loin d’afficher complet face au Celta Vigo par exemple en raison de prix jugés trop importants.

Dimanche après-midi contre l’AJ Auxerre, 51.000 personnes ont tout de même garni les travées du Groupama Stadium. Qu’en sera-t-il ce dimanche soir face à Rennes dans un choc décisif pour la course à la Ligue des Champions ? En toute logique, une telle affiche avec un enjeu si important devrait permettre à l’OL d’afficher complet. Ce n’était pas le cas ces dernières heures, en raison de prix encore jugés trop onéreux aux yeux des supporters.

Comme relayé par Le Progrès, le club rhodanien a par conséquent fait un choix fort afin de contrer la polémique et de remplir le Groupama Stadium pour la réception des Bretons. Le quotidien régional nous apprend que l’OL propose depuis lundi après-midi sur sa billetterie 4.000 places au tarif de seulement 16 euros l’unité. Des prix très accessibles qui doivent permettre à l’actuel troisième de Ligue 1 de faire le plein pour cette rencontre cruciale.

L’Olympique Lyonnais a également commercialisé des « packs sprint » pour les deux derniers matchs de Ligue 1 à domicile qui permettent à ceux qui choisiront cette formule de voir OL-Rennes puis OL-Lens le 17 mai pour seulement 49 euros au prix grand public. Des prix très abordables qui redonneront le sourire à des supporters frustrés et même fâchés pour certains par la politique tarifaire de leur club ces dernières semaines. Si avec de tels prix, le Groupama Stadium n’affiche pas complet à trois journées de la fin pour une affiche cruciale dans la course face à la Ligue des Champions contre Rennes, la direction lyonnaise le vivrait certainement très mal.