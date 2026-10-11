Pierre Sage sort l’artillerie lourde pour taper l'OL

Jeudi soir, en Ligue Europa, Pierre Sage retrouvera l’OL avec Crystal Palace. L’ancien entraîneur des Gones compte bien tout faire pour faire tomber l’équipe de Paulo Fonseca sur ses terres.

L’ OL aura du pain sur la planche la semaine prochaine, avec deux rendez-vous très importants à domicile. Le premier face à Crystal Palace en Ligue Europa, le second contre l'OGC Nice en Ligue 1. Face aux Eagles, les Gones voudront frapper fort et envoyer un message clair en C3. Mais Pierre Sage, qui dirige désormais le club londonien, ne compte pas laisser son ancienne équipe lui jouer un mauvais tour. Le technicien français sait que cette rencontre est importante et espère pouvoir compter sur trois renforts supplémentaires pour obtenir un résultat positif au Groupama Stadium.

Pierre Sage attend du renfort avec impatience avant l'OL

Crystal Palace, qui reste sur une victoire contre Nottingham Forest en Premier League, abordera cette rencontre avec confiance face à un OL battu par Lens lors de sa dernière sortie en Ligue 1. Trois joueurs pourraient également renforcer l’effectif londonien pour ce déplacement en France : le gardien titulaire Dean Henderson, le défenseur Takehiro Tomiyasu et l’attaquant Jean-Philippe Mateta. Ce dernier retrouverait aussi son ancien club. À noter que Crystal Palace a également pu compter récemment sur un retour d'Ismaïla Sarr, désormais en pleine possession de ses moyens.

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Crystal Palace n’entend pas faire l’impasse sur son déplacement à Lyon en Ligue Europa. La compétition constitue un objectif majeur pour le club anglais, mais aussi pour Pierre Sage, qui sait qu’il est particulièrement observé par la presse britannique depuis son arrivée outre-Manche. Après des débuts compliqués avec les Eagles, le technicien français impose progressivement sa patte à son équipe. Et l’Olympique Lyonnais pourrait bien en faire les frais jeudi soir au Groupama Stadium. Paulo Fonseca est en tout cas prévenu.