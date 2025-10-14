ICONSPORT_252439_0064 (2)

Paulo Fonseca refuse cet attaquant qui s'offre à l'OL

OL14 oct. , 12:20
parCorentin Facy
0
Dans une interview accordée au Progrès ce dimanche, Maxwel Cornet a évoqué l’hypothèse d’un possible retour à l’OL. Un scénario à la Rachid Ghezzal qui ne fait toutefois pas l’unanimité au sein du club rhodanien.
Après avoir fait revenir des joueurs formés au club tels que Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et plus récemment Rachid Ghezzal, l’Olympique Lyonnais a reçu un nouveau CV ces derniers jours. Dans une interview accordée au Progrès, c’est Maxwel Cornet qui a évoqué l’hypothèse d’un retour dans la capitale des Gaules. « Cette atmosphère familiale à Lyon m’a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais Lyon m’a vraiment marqué. Que ce soit dans le football ou après, je peux m’imaginer revenir » a lancé dans le quotidien rhonalpin l’ancien joueur du FC Metz et de l’OL, actuellement au Genoa en Italie.
En fin de contrat en juin prochain, l’ailier de 27 ans sera disponible gratuitement. Une belle affaire à saisir pour Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ? L’entraîneur portugais de l’OL a un avis très tranché sur la question selon les indiscrétions du site Jeunes Footeux, qui nous apprend que l’ancien technicien de l’AC Milan et de Lille n’est pas favorable à un retour de Maxwel Cornet. Le média ajoute que Paulo Fonseca privilégie des profils plus jeunes afin de permettre à l’OL de réaliser des plus-values à moyen et long terme.

Derniers commentaires

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Toujours de la désinformation dans les articles sur Greenwood.....non MU ne possède pas 50% mais 40%.

Islande-France : Un point c'est tout

Rires, c'est facile de voir quand tu commentes sous l'emprise de l'alcool via ta syntaxe et l'heure de parution de tes commentaires. Simple comme bonjour.

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Pourtant attendre Zidane au PSG quand on a un des meilleurs technicien du monde aux commandes ?

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

