Paulo Fonseca refuse cet attaquant qui s'offre à l'OL

Dans une interview accordée au Progrès ce dimanche, Maxwel Cornet a évoqué l’hypothèse d’un possible retour à l’OL. Un scénario à la Rachid Ghezzal qui ne fait toutefois pas l’unanimité au sein du club rhodanien.

« Cette atmosphère familiale à Lyon m’a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais Lyon m’a vraiment marqué. Que ce soit dans le football ou après, je peux m’imaginer revenir » a lancé dans le quotidien rhonalpin l’ancien joueur du FC Metz et de l’OL, actuellement au Genoa en Italie. Après avoir fait revenir des joueurs formés au club tels que Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et plus récemment Rachid Ghezzal, l’Olympique Lyonnais a reçu un nouveau CV ces derniers jours. Dans une interview accordée au Progrès, c’est Maxwel Cornet qui a évoqué l’hypothèse d’un retour dans la capitale des Gaules a lancé dans le quotidien rhonalpin l’ancien joueur du FC Metz et de l’OL, actuellement au Genoa en Italie.

En fin de contrat en juin prochain, l’ailier de 27 ans sera disponible gratuitement. Une belle affaire à saisir pour Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ? L’entraîneur portugais de l’OL a un avis très tranché sur la question selon les indiscrétions du site Jeunes Footeux, qui nous apprend que l’ancien technicien de l’AC Milan et de Lille n’est pas favorable à un retour de Maxwel Cornet. Le média ajoute que Paulo Fonseca privilégie des profils plus jeunes afin de permettre à l’OL de réaliser des plus-values à moyen et long terme.

Une exception a été faite avec Rachid Ghezzal afin de combler un besoin immédiat de renforcer le couloir droit de l’attaque lyonnaise, où seul Adam Karabec était capable d’évoluer en attendant le retour de blessure d’Ernest Nuamah. Mais ni la direction lyonnaise ni Paulo Fonseca ne veulent s’habituer à recruter des anciens de la maison, encore plus lorsqu’ils approchent de la trentaine. Le CV envoyé par Maxwel Cornet à l’OL a donc directement été envoyé dans la corbeille par les dirigeants du club lyonnais et cela même si l’ancien Messin était sans doute prêt à consentir un petit effort financier pour faire son grand retour au Groupama Stadium.