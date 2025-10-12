OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal

Menacé par la DNCG, l'Olympique Lyonnais a du innover au mercato. Cela s'est matérialisé par l'achat de jeunes joueurs étrangers mais aussi par le rapatriement de Rachid Ghezzal. Un scénario qui donne des idées à un autre joueur de l'ère Genesio.

Quand on n'a pas d'argent, il faut savoir être créatif au mercato. L' Olympique Lyonnais a bien suivi cet adage en diversifiant son recrutement. Les Gones ont transféré un jeune de Liverpool avec Tyler Morton, ils sont allés chercher deux joueurs en Tchéquie, un Uruguayen à Lens et un défenseur néerlandais au Portugal. Mais, le transfert le plus inattendu a concerné Rachid Ghezzal. Parti du club rhodanien il y a 8 ans, l'Algérien a signé libre à la fin du mercato après plusieurs années en Turquie.

Après Ghezzal, Maxwel Cornet ?

Même si son rendement est loin d'être optimal pour le moment, Ghezzal est un pari intéressant sur le papier. Il n'a rien coûté, il connaît la maison et il peut être transcendé à l'idée de défendre son club formateur sur le terrain. Ce retour est finalement logique puisqu'il s'inscrit dans la lignée de ceux d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso avant lui. Et si un autre ancien de 2017 revenait après eux ? Tantôt tête de Turc du public, tantôt héros des soirées européennes, Maxwel Cornet ouvre la porte dans Le Progrès.

Interrogé par le quotidien rhônalpin, l'Ivoirien n'a eu que des mots positifs concernant l'OL. Le joueur actuellement prêté au Genoa par West Ham confirme qu'il aimerait bien renouer avec le Rhône dans le futur. « Cette atmosphère familiale à Lyon m’a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais Lyon m’a vraiment marqué. Que ce soit dans le football ou après, je peux m’imaginer revenir... », a t-il lâché. Pas sûr toutefois que ses 2 petits buts en 7 matchs de Serie A la saison passée fassent rêver les supporters lyonnais, parfois très durs envers lui par le passé.