ICONSPORT_254096_0073

OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal

OL12 oct. , 14:30
parMehdi Lunay
3
Menacé par la DNCG, l'Olympique Lyonnais a du innover au mercato. Cela s'est matérialisé par l'achat de jeunes joueurs étrangers mais aussi par le rapatriement de Rachid Ghezzal. Un scénario qui donne des idées à un autre joueur de l'ère Genesio.
Quand on n'a pas d'argent, il faut savoir être créatif au mercato. L'Olympique Lyonnais a bien suivi cet adage en diversifiant son recrutement. Les Gones ont transféré un jeune de Liverpool avec Tyler Morton, ils sont allés chercher deux joueurs en Tchéquie, un Uruguayen à Lens et un défenseur néerlandais au Portugal. Mais, le transfert le plus inattendu a concerné Rachid Ghezzal. Parti du club rhodanien il y a 8 ans, l'Algérien a signé libre à la fin du mercato après plusieurs années en Turquie.

Après Ghezzal, Maxwel Cornet ?

Même si son rendement est loin d'être optimal pour le moment, Ghezzal est un pari intéressant sur le papier. Il n'a rien coûté, il connaît la maison et il peut être transcendé à l'idée de défendre son club formateur sur le terrain. Ce retour est finalement logique puisqu'il s'inscrit dans la lignée de ceux d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso avant lui. Et si un autre ancien de 2017 revenait après eux ? Tantôt tête de Turc du public, tantôt héros des soirées européennes, Maxwel Cornet ouvre la porte dans Le Progrès.
Interrogé par le quotidien rhônalpin, l'Ivoirien n'a eu que des mots positifs concernant l'OL. Le joueur actuellement prêté au Genoa par West Ham confirme qu'il aimerait bien renouer avec le Rhône dans le futur. « Cette atmosphère familiale à Lyon m’a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais Lyon m’a vraiment marqué. Que ce soit dans le football ou après, je peux m’imaginer revenir... », a t-il lâché. Pas sûr toutefois que ses 2 petits buts en 7 matchs de Serie A la saison passée fassent rêver les supporters lyonnais, parfois très durs envers lui par le passé. 
G. Cornet

G. Cornet

Côte d'IvoireCôte d'Ivoire Âge 29 Attaquant

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0201
OL

OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

ICONSPORT_265806_0122
FC Nantes

FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

psg beraldo vendu paris met une condition iconsport 264442 0204 2 397610
PSG

Le Barça refuse un défenseur du PSG

ICONSPORT_272230_0572
Ligue 1

TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill

Fil Info

17:30
OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais
17:00
FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue
16:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
16:30
Le Barça refuse un défenseur du PSG
16:00
TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill
15:30
Manchester United menace le PSG d'un hold-up
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pitié du Real Madrid
14:00
L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité
13:40
OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

Derniers commentaires

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

Par contre Lyon sur la gestion financière doit prendre exemple sur Marseille

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Premièrement je n ai aucune haine contre le PSG et avec de véritables supporters, j en parle avec objectivité et sans voir UNIQUEMENT le négatif contrairement a toi Ce sont ces nouveaux spectateurs ( non des supporters ) qui me font rire et j avoue en profiter avec plaisir Deuxièmement, tu te contredis encore une fois, tu mentionnes de l indifférence pour ce club mais tu indiques une information sur notre renard argenté que je ne savais même pas

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Toujours pas de rep pour ton palmarès sans son parisien.. le mec s est prit pour la juve bayern Liverpool benfica etc....🤭🤭🤭🤭🤭

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu tends le bâton pour te faire battre hein. Greg Roi est persuadé que tu es venu hein, tu n'es pas gentil avec ton fiancé, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Alors prends tout ton temps, rires. Je t'ai expliqué, tu ne comprends pas, tant pis pour toi, Raymond D, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading