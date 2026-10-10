Paul Seixas lâche son vélo et fonce à l'OL

Paul Seixas lâche son vélo et fonce à l'OL

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parGuillaume Conte
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Héros français du week end avec sa victoire au Tour de Lombardie, Paul Seixas a été annoncé dans la foulée présent pour le prochain match de Ligue 1 de l'OL pour y donner le coup d'envoi.
Si l’OL n’a pas fait se lever les foules ce vendredi après son match à Lens, Paul Seixas a marqué les esprits avec sa victoire dans le Tour de Lombardie, s’offrant ainsi un Monument à seulement 20 ans. Le champion français a quasiment terminé sa saison, même s’il participera à une course de VTT bien connue sur la Cote d’Azur dès ce dimanche matin.
Toutefois, il a aussi un rendez vous avec l’Olympique Lyonnais, un club qu’il apprécie beaucoup et qu’il était déjà venu encourager la saison dernière, même si cela avait fait beaucoup moins de bruit. Le coureur de la Décathlon CMA CGM avait fièrement montré son maillot de l’OL, ville où il est né et où il a donné ses premiers coups de pédale, à l'occasion du match face au PSG.
Le club rhodanien va donc profiter de sa notoriété pour en faire un invité de luxe à l’occasion du prochain match à domicile en Ligue 1. Ce sera la venue de Nice au Groupama Stadium, le dimanche 18 octobre à 20h45, dévoile Le Progrès. Il y a donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre. Avec sa belle quatrième place sur le tour de France et ses victoires dans la Flèche Wallonne, le Tour du Pays Basque et donc le Tour de Lombardie, Paul Seixas commence à se forger un palmarès qui doit motiver les joueurs de Paulo Fonseca à eux aussi enfin remporter des titres.
En tout cas, le clin d’oeil sera sympathique pour celui qui habite désormais dans le sud de la France, mais roule toujours pour l’OL en terme de football.
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