Pas besoin d'Endrick en Europa League, l'OL a Rémi Himbert

OL29 janv. , 21:55
parAlexis Rose
Privé d’Endrick, pas qualifié pour disputer les derniers matchs de la phase régulière de l’Europa League, Paulo Fonseca a décidé de lancer Rémi Himbert dans le grand bain en plaçant le jeune attaquant à la pointe de son attaque face au PAOK ce jeudi soir.
Et pour sa première titularisation chez les pros au sein de son club formateur, le joueur de 17 ans n’a clairement pas déçu en première période. S’il a raté quelques situations en début de match, Himbert a effectivement permis à son OL de revenir dans la partie en égalisant après la demi-heure de jeu (1-1 à la mi-temps).
Un premier but plein de sens pour celui qui avait déjà montré de belles choses lors de ses entrées en jeu en Ligue 1 et en Europa League au cours des dernières semaines. En répondant présent de la sorte dans un match européen, Himbert va continuer de marquer des points auprès de son entraîneur, qui aura besoin de lui pour suppléer Endrick jusqu’à la fin de la saison alors que Martin Satriano fait ses valises durant ce mercato hivernal.

