OL : Openda blessé, Fonseca va tout changer

OL : Openda blessé, Fonseca va tout changer

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parHadrien Rivayrand
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Ce jeudi soir, l’OL recevra Crystal Palace en Ligue Europa. Paulo Fonseca devra faire des choix forts pour cette rencontre face aux Eagles.
L’Olympique Lyonnais a perdu gros en s’inclinant face au RC Lens ce week-end en Ligue 1. Sur le plan sportif, d’abord, mais aussi en raison des blessures. Loïs Openda sera en effet absent pendant plusieurs jours après avoir été touché à la jambe. Une absence qui aura forcément des conséquences sur les prochaines sorties de l’OL, à commencer par la réception de Crystal Palace jeudi soir en Ligue Europa. Paulo Fonseca sera attendu au tournant, alors que les critiques à son encontre se multiplient du côté des fans et observateurs des Gones.

Paulo Fonseca face à un défi de taille 

D’après Olympique et Lyonnais, l’entraîneur portugais pourrait abandonner son 4-4-2 en losange face à Crystal Palace. Pavel Šulc pourrait ainsi retrouver le poste qu’il occupait la saison passée, tandis que Khalis Merah pourrait être utilisé en faux neuf. Alors que Fonseca envisageait de faire un peu tourner son effectif face aux Eagles, la défaite à Lens a accentué la pression sur les épaules du staff rhodanien. D’autant que le club anglais abordera cette rencontre avec confiance et que Pierre Sage aura certainement préparé un plan bien précis pour faire tomber l’Olympique Lyonnais sur sa pelouse.

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Les matchs importants vont s’enchaîner pour l’OL, qui recevra ensuite l'OGC Nice en Ligue 1. Une autre équipe en confiance, qui pourrait donner du fil à retordre aux Gones. Ces derniers devront retrouver leur efficacité offensive, d’autant plus qu’ils seront privés d’Openda à la pointe de leur attaque. L’absence du Belge pourrait permettre à d’autres joueurs de se mettre en évidence et de saisir leur chance. Les cadres lyonnais devront également répondre présent pour éviter que le doute ne s’installe dans le vestiaire des Gones.
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Derniers commentaires

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Personne n'en parlait quand c'était contre le PSG au trophée, étrangement.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Ca devient ultra pénible ces chouineries systématique week end après week end. On devient une ligue de pleureuses. Alors oui certaines décisions peuvent faire bondir voire tuer un matche, mais remettre chaque fait déplorable sur le dos des arbitres est nocif et détestable en olis d'être anti productif car cela leur ajoute une pression qui les empêchera la prochaine fois de siffler ou pas.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Combien de parade de Risner comparé a Degrieff VAS Y!!

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