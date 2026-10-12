OL : Zidane privé d'un joueur par l'Algérie

Une honte un coaching pareil ça a marché contre Rennes mais a Lens c est Zéro quand tu vois des joueurs a la ramasse comme Tolisso Sulc a la mi temps tu les sors tu fait entrer Merah a la place de Sulc et Tessmann a la place de Tolisso et Openda quand il sort la moindre des choses sait de faire entrer Himbert il n est même pas sur la feuille de match ou d essayer de donner du temps de jeu a Duranville. Quand on vois qu on finit tout les matchs avec TOLISSO avant centre alors qu on a plus de joueurs a la construction honnêtement je ne comprends pas
Tonio, Commentaire d’un pseudo supporter de l’OL , qui ne sait que taper sur joueurs , entraîneur , etc . Bref aucun intérêt
Il n'y a pas que Rami qui le dit ! tout le monde la vu que l'arbitre a beaucoup fait pour aider l'OM a gagner ce match c'est sur c'est le Rouge aussi pour Abdeli et plus fort que ça il n'a même pas pris un jaune !
On les a bien aider a sortir de la zone rouge.... Comment ne pas siffler et sanctionner d'un rouge le pied haut de Abdelli.....quand on voit l'absence de faute sur le penalty accordé aux marseillais....
Rappelons que Gomes n'avait pas été bon avec l'OM sur ses premiers mois l'an dernier au point de voir l'OM le prêter à Wolverhampton où ça s'est encore plus mal passé. Il n'est donc pas surprenant de voir ce joueur ne pas réussir cette année. Il n'est à l'OM que parce que l'OM n'a plus de moyen et que personne n'a voulu l'acheter... Près de 50% des joueurs ayant plus de 2 ans en pro sont des joueurs de retour de prêts très souvent non concluant (Meite, Harit, Moumbagna, Cornélius, Gomes, Garcia et Maupay). Tu ajoutes des joueurs qui n'ont pas voulu partir (Paixao, hojberg et Aguerg), 1 remplaçant (De Lange), 2 titulaires (Weah et Gouiri) et quelques jeunes... c'est ton effectif... Forcément que tu galères
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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L’internationale féminine, 𝗠𝗘𝗟𝗜𝗦𝗦𝗔 𝗕𝗘𝗧𝗛𝗜, en 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 de la 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 de 𝗞𝗛𝗔𝗟𝗜𝗦 𝗠𝗘𝗥𝗔𝗛 🇫🇷🇩🇿 : 💬📲 "𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢̂𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗜𝗟 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗟𝗚𝗘́𝗥𝗜𝗘 𝗔𝗟𝗢𝗥𝗦 👀"