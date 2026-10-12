Khalis Merah

OL : Zidane privé d'un joueur par l'Algérie

OL
parAlexis Rose
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Plutôt bon sous le maillot de l’Olympique Lyonnais depuis plus d’un an, Khalis Merah commence à sérieusement faire parler de lui en Algérie, une sélection qui continue de le draguer ouvertement.
Khalis Merah va-t-il marcher dans les pas d’Houssem Aouar, un célèbre milieu de terrain formé à l’OL aujourd’hui international algérien ? Cela reste probable, surtout qu’il compte déjà quelques supporters de taille de l’autre côté de la Méditerranée. En effet, au cours des dernières heures, Merah a reçu un bel appel du pied de la part de Melissa Bethi.
Sous une story publiée sur Instagram par le jeune milieu de l’OL après son but face à Lens, l’internationale algérienne a lâché un message lourd de sens : « Bientôt pareil avec le maillot de l’Algérie, alors ». Ce commentaire de la joueuse des Vertes passée par l’OL n’est clairement pas passé inaperçu, et cela montre que certains Algériens tentent de convaincre le Lyonnais de rejoindre les Fennecs.

L’Algérie continue de draguer Khalis Merah

Disposant de la double nationalité sportive, Khalis Merah est tout à fait éligible pour représenter l’Algérie chez les A, mais pour le moment, le jeune milieu offensif de 19 ans évolue avec les U20 de l’équipe de France. Présent dans toutes les équipes tricolores chez les jeunes, Merah a encore le temps de choisir sa future sélection. En attendant, il continue de progresser sous le maillot des Gones. Auteur de son premier but en L1 lors de la défaite de l’OL face à Lens vendredi (1-2), Merah a marqué des points auprès de Paulo Fonseca.

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OL : Le but de Merah fait vomir Daniel RioloOL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo
À l’aise dans les petits espaces et capable de se projeter vers l’avant, le Gone dispose d’un profil de futur international. Reste à savoir si l’Algérie, qui avait déjà approché son père sans réussite par le passé, arrivera à le récupérer au nez et à la barbe des Bleus de Zinédine Zidane.
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