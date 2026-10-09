OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

@sergio 33: cest honteux que tu passes sous silence que Lyon a 2 fois plus de budget que Lens ! Vous auriez dû les battre largement grâce à votre argent 💰
Y a 98.9% de chance que tu sois un hater parisien. Et 99,5% que tu ne te rende pas compte d'être ridicule.
On s'y intéresse, trou d'balle, et on sait qu'il peut y aller en taule. Mais, sous couvert de commentaire "neutre" tu viens SYSTEMATIQUEMENT commenter a charge, meme si tu t'en défends. Et uniquement parce ce joueur joue a Paris. C'est en ça que tu es a vomir.
Sergio 33 y a un gars qui a ton pseudo qui utilise ton pseudo pour cracher que sur le PSG. J espère que tu es pas la même personne qui dénigre ou applaudi les arbitres quand il parle du QSG . Lens a pris la place de L OL dans les codir de la LFP
Quel pied une défaite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
Donc faute totalement involontaire de Udol. 0 intention négative. Rouge ! Ça aurait pu blabla ça pouvait être dangereux, mais tt va bien. 1min après le joueur victime de cette faute marque un but. Et ça c’est dans l’esprit du jeu ? Application stricte et bête d’un règlement.