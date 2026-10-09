OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

La réduction du score de l'OL par Khalis Merah a provoqué une sortie assez lunaire de Daniel Riolo, qui n'a pas compris la décision arbitrale précédente.

L’OL s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Lens ce vendredi soir, en reprise de la Ligue 1 . Un match globalement dominé par les Nordistes face à des Rhodaniens qui se sont réveillés tardivement. Le carton rouge de Matthieu Udol aurait pu tout changer, car le défenseur lensois a été exclu directement pour avoir marché sur le tendon de Khalis Merah en pleine course. Un geste très probablement involontaire, mais juste devant les yeux de l’arbitre et bien évidemment extrêmement dangereux. Les Lensois n’ont pas contesté ce carton rouge, et heureusement pour lui, le joueur de l’OL n’a pas été blessé. Il a même marqué sur l’action suivante, reprenant victorieusement un centre pour réduire le score.

Et visiblement, ce but est assez honteux aux yeux de Daniel Riolo, pour qui le carton rouge n’avait pas lieu d’être. « Donc faute totalement involontaire de Udol. 0 intention négative. Rouge ! Ça aurait pu blabla ça pouvait être dangereux, mais tout va bien. Une minute après le joueur victime de cette faute marque un but. Et ça c’est dans l’esprit du jeu ? Application stricte et bête d’un règlement », a souligné le consultant de l’After Foot, qui s’est fait reprendre de volée dans les commentaires, le règlement étant limpide pour tout le monde sur ce genre de geste, volontaire ou pas, blessure ou pas.