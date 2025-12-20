OL : Une star argentine prêtée à Lyon ?

L’OL sera l’un des clubs à suivre cet hiver sur le marché des transferts. En plus d’Endrick, les Gones pourraient également frapper fort en parvenant à faire venir Claudio Echeverri.

L’Olympique Lyonnais vit pour le moment une saison plutôt satisfaisante. Si les moyens restent limités, les Gones ont prévu de se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. En plus de l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, les Rhodaniens souhaitent tenter leur chance sur d’autres dossiers. Des pistes XXL sur le papier pour l’ OL , mais qui pourraient se conclure par des prêts. Ces dernières heures, un intérêt lyonnais pour Claudio Echeverri a ainsi été évoqué.

Echeverri lui-aussi sur le point de rejoindre l'OL ?

Selon des informations rapportées par Jeunes Footeux, Manchester City et le Bayer Leverkusen se seraient entendus pour rompre le prêt de Claudio Echeverri. L’Argentin, peu utilisé avec seulement six rencontres disputées, souhaite changer de situation. Le milieu offensif de 19 ans va donc devoir se trouver un nouveau point de chute, et l’OL pourrait représenter une destination idéale. D’autant plus qu’il a déjà été annoncé proche des Gones par le passé et que les directions de Manchester City et de Lyon entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Rayan Cherki l’été dernier et auraient pensé à un prêt dans le cadre de ce transfert.



Claudio Echeverri a envie de se montrer au plus haut niveau pour enfin lancer sa carrière. Une Coupe du monde arrive et s'il a peu de chances de faire partie du groupe de l'Albiceleste, il doit faire ses preuves pour avoir l'opportunité de passer le cap. L’OL, qui mise plus que jamais sur ses jeunes depuis le départ de John Textor, apparaît comme la destination idéale pour lui. Outre Echeverri, les pensionnaires du Groupama Stadium s’intéressent également à d’autres profils capables d’apporter rapidement leur contribution, tout en restant abordables. Il faut s'attendre à un hiver agité dans le Rhône.