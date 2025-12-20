ol claudio echeverri prete par manchester city a lyon iconsport 184837 0002 393954

OL : Une star argentine prêtée à Lyon ?

OL20 déc. , 12:00
parHadrien Rivayrand
L’OL sera l’un des clubs à suivre cet hiver sur le marché des transferts. En plus d’Endrick, les Gones pourraient également frapper fort en parvenant à faire venir Claudio Echeverri.
L’Olympique Lyonnais vit pour le moment une saison plutôt satisfaisante. Si les moyens restent limités, les Gones ont prévu de se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. En plus de l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, les Rhodaniens souhaitent tenter leur chance sur d’autres dossiers. Des pistes XXL sur le papier pour l’OL, mais qui pourraient se conclure par des prêts. Ces dernières heures, un intérêt lyonnais pour Claudio Echeverri a ainsi été évoqué.

Echeverri lui-aussi sur le point de rejoindre l'OL ?  

Selon des informations rapportées par Jeunes Footeux, Manchester City et le Bayer Leverkusen se seraient entendus pour rompre le prêt de Claudio Echeverri. L’Argentin, peu utilisé avec seulement six rencontres disputées, souhaite changer de situation. Le milieu offensif de 19 ans va donc devoir se trouver un nouveau point de chute, et l’OL pourrait représenter une destination idéale. D’autant plus qu’il a déjà été annoncé proche des Gones par le passé et que les directions de Manchester City et de Lyon entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Rayan Cherki l’été dernier et auraient pensé à un prêt dans le cadre de ce transfert.

OL : Szymanski à Lyon, une offre change toutOL : Szymanski à Lyon, une offre change tout
Claudio Echeverri a envie de se montrer au plus haut niveau pour enfin lancer sa carrière. Une Coupe du monde arrive et s'il a peu de chances de faire partie du groupe de l'Albiceleste, il doit faire ses preuves pour avoir l'opportunité de passer le cap. L’OL, qui mise plus que jamais sur ses jeunes depuis le départ de John Textor, apparaît comme la destination idéale pour lui. Outre Echeverri, les pensionnaires du Groupama Stadium s’intéressent également à d’autres profils capables d’apporter rapidement leur contribution, tout en restant abordables. Il faut s'attendre à un hiver agité dans le Rhône. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

