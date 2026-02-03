ICONSPORT_270620_0015
Bruno Genesio

Lille : Ca chauffe fort, Genesio devient fou

LOSC03 févr. , 18:20
parQuentin Mallet
0
Malgré deux arrivées officialisées lors de la dernière journée du mercato hivernal, le LOSC n'a finalement pas recruté de nouvel attaquant de pointe, contrairement à ce que demandait Bruno Genesio. Une situation qui ne plait pas du tout à l'entraineur des Dogues…
Le mercato d'hiver 2026 a définitivement fermé ses portes ce lundi 2 février à 20h et le LOSC, comme beaucoup d'autres clubs, a officialisé deux nouvelles recrues sur le gong. Face à l'avalanche de blessures longue durée qui frappe l'écurie lilloise, Bruno Genesio a émis plusieurs souhaits à sa direction concernant les profils à recruter et visait en priorité un ailier et un buteur. Pour cela, Olivier Létang avait même débloqué près de 20 millions d'euros de budget, selon les informations du Petit Lillois. A quelques jours de la fin du mercato, la direction sportive s'est activée et a exploré plusieurs profils. Mais manque de bol - ou d'anticipation -, aucun attaquant n'est arrivé.

Lire aussi

Le LOSC recrute Noah EdjoumaLe LOSC recrute Noah Edjouma
Lille a frôlé le gros coup avec un ancien de l'OLLille a frôlé le gros coup avec un ancien de l'OL

Bruno Genesio est en colère

Comme l'indique le média spécialisé dans l'actualité du LOSC, la direction lilloise a sollicité plusieurs attaquants, comme Jhon Duran, Juan Santos ou Othmane Maamma, mais s'est heurtée aux exigences importantes des clubs concernés. A la place, seuls Gaëtan Perrin et Noah Edjouma ont fait leur arrivée, mais aucun des deux n'est attaquant de pointe de métier. Résultat, Bruno Genesio est révolté contre sa direction et ne comprend pas qu'elle n'ait pas accédé à sa requête alors que seul Olivier Giroud peut occuper le poste de numéro 9 - sans compter Matias Fernandez-Pardo et Soriba Diaoune qui peuvent dépanner. Toujours selon Le Petit Lillois, des tensions ont émergé en interne pendant ce lundi après-midi.
Reste à savoir jusqu'où ira cette situation, alors que le poste de Bruno Genesio est déjà particulièrement fragilisé par des résultats peu probants (6 défaites lors des 7 derniers matchs). Pour rappel, le technicien des Dogues a demandé sa démission après la défaite de son équipe face au Celta de Vigo le 25 janvier dernier, mais Olivier Létang a rejeté sa requête. Cette fin de mercato et l'absence de recrutement d'un attaquant de pointe rajoute de l'huile sur un feu déjà bien vif.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0286
OL

OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut

ICONSPORT_289569_0109
Coupe de France

CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans

ICONSPORT_282905_0235
PSG

Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray

ICONSPORT_289630_0065
OM

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Fil Info

03 févr. , 22:30
OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut
03 févr. , 22:20
CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans
03 févr. , 22:10
Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray
03 févr. , 21:46
Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé
03 févr. , 21:30
Angel Gomes quitte l’OM pour « le top niveau » à Wolverhampton
03 févr. , 21:15
EdF : Deschamps fait vœu de silence après le Mondial
03 févr. , 20:55
OM : Le terrible accueil du Vélodrome
03 févr. , 20:40
Canal+ fait bloquer 16 IPTV, les VPN s'inclinent
03 févr. , 20:28
OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

mdr un tacle comme ca en PL c'est rouge tous les jours également ! Cherche pas des excuses et assume les faits pour une fois

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

T'es con c'est tout

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Un cadeau et un Rennes pitoyable c'était annoncé ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading