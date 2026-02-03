Lille : Ca chauffe fort, Genesio devient fou

Malgré deux arrivées officialisées lors de la dernière journée du mercato hivernal, le LOSC n'a finalement pas recruté de nouvel attaquant de pointe, contrairement à ce que demandait Bruno Genesio. Une situation qui ne plait pas du tout à l'entraineur des Dogues…

Le mercato d'hiver 2026 a définitivement fermé ses portes ce lundi 2 février à 20h et le LOSC , comme beaucoup d'autres clubs, a officialisé deux nouvelles recrues sur le gong. Face à l'avalanche de blessures longue durée qui frappe l'écurie lilloise, Bruno Genesio a émis plusieurs souhaits à sa direction concernant les profils à recruter et visait en priorité un ailier et un buteur. Pour cela, Olivier Létang avait même débloqué près de 20 millions d'euros de budget, selon les informations du Petit Lillois. A quelques jours de la fin du mercato, la direction sportive s'est activée et a exploré plusieurs profils. Mais manque de bol - ou d'anticipation -, aucun attaquant n'est arrivé.

Bruno Genesio est en colère

Comme l'indique le média spécialisé dans l'actualité du LOSC, la direction lilloise a sollicité plusieurs attaquants, comme Jhon Duran, Juan Santos ou Othmane Maamma, mais s'est heurtée aux exigences importantes des clubs concernés. A la place, seuls Gaëtan Perrin et Noah Edjouma ont fait leur arrivée, mais aucun des deux n'est attaquant de pointe de métier. Résultat, Bruno Genesio est révolté contre sa direction et ne comprend pas qu'elle n'ait pas accédé à sa requête alors que seul Olivier Giroud peut occuper le poste de numéro 9 - sans compter Matias Fernandez-Pardo et Soriba Diaoune qui peuvent dépanner. Toujours selon Le Petit Lillois, des tensions ont émergé en interne pendant ce lundi après-midi.