Lille : Ca chauffe fort, Genesio devient fou

mdr un tacle comme ca en PL c'est rouge tous les jours également ! Cherche pas des excuses et assume les faits pour une fois
T'es con c'est tout
On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol
Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢
Un cadeau et un Rennes pitoyable c'était annoncé ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
On jugera les deux recrues sur pièces mais il paraît très difficile d’imaginer Bruno Genesio satisfait de ce mercato au vu de ses dernières déclarations…