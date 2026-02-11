« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Le PSG a écrasé l'OM, dimanche au Parc des Princes, et un joueur marseillais a été pointé du doigt, Leonardo Balerdi. Ligue 1+ a diffusé une séquence incroyable entre Ousmane Dembélé et Pierre-Emile Hojbjerg.

Le capitaine de l'Olympique de Marseille a les oreilles qui sifflent depuis le 5-0 historique pris par l'OM face au Paris Saint-Germain , Balerdi ayant montré ses limites actuelles. Sur la pelouse du Parc des Princes, la méforme du défenseur argentin de l'OM n'a échappé à personne et surtout pas à Ousmane Dembélé. Dans des images inédites mises en ligne ce mercredi par la chaîne Ligue 1+, qui diffusait ce classique de la Ligue 1, on voit le Ballon d'Or 2025 venir parler à Pierre-Emile Hojbjerg afin de lui dire tout le mal qu'il pensait de Leonardo Balerdi. Des propos qui ont laissé sans voix l'international danois, visiblement consterné par la performance de son équipe.

Faisant savoir à Pierre-Emile Hojbjerg que, selon lui, Leonardo Balerdi avait une grande bouche, mais pas le niveau, Ousmane Dembélé a été cash. « Balerdi, il est nul, tu le sais...tu le sais. Il ouvre tout le temps sa bouche », a lancé celui qui a marqué un doublé et signé une passe décisive lors de ce triomphe parisien au rival marseillais. Des propos, relayés par le diffuseur officiel de la Ligue 1, qui ont laissé de marbre le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, lequel n'avait pas réellement d'arguments pour défendre son coéquipier argentin.

1 sur 10 pour Balerdi dans La Provence

Car Ousmane Dembélé n'est pas le seul à penser que Leonardo Balerdi a été nul contre le PSG. Pour preuve, le défenseur et capitaine de l'OM a obtenu une note de 1 sur 10 dans les colonnes du quotidien La Provence, un média qui ne peut pas être considéré comme anti-Marseille. A voir si le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille fera des choix radicaux concernant un Leonardo Balerdi qui traverse un vrai passage à vide.