Tyler Morton - Olympique Lyonnais

L’OL exige 40ME pour Morton

OL09 févr. , 20:30
parHadrien Rivayrand
3
L’OL avait flairé le bon coup l’été dernier en recrutant Tyler Morton en provenance de Liverpool. Le milieu de terrain anglais crève l’écran dans le Rhône, au point d’attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens.
L’OL marche sur l’eau depuis quelques semaines et peut rêver à de grandes ambitions. Paulo Fonseca peut s’appuyer sur un collectif solide et des individualités au rendez-vous, à l’image du jeune Tyler Morton. L’ancien joueur de Liverpool s’est très vite adapté au football français et à sa nouvelle équipe.
Encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2030, Morton pourrait néanmoins déjà être tenté par un départ dès l’été prochain, en raison de l’intérêt suscité par son profil et de la belle opération financière que pourraient réaliser les Gones.

Morton, l'OL rêve en grand 

Selon les dernières informations de Sports Boom, compte tenu de l’intérêt suscité par Tyler Morton, l’OL réclamera entre 35 et 40 millions d’euros l’été prochain pour envisager un départ de son milieu de terrain.
À ce jour, Chelsea, Newcastle United, Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace et Nottingham Forest suivraient de près l’international anglais et envisagent de passer à l’action dans les prochains mois. Newcastle serait d’ailleurs le club le plus déterminé à s’attacher les services du natif de Wallasey.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Tyler Morton devra poursuivre sa progression au plus haut niveau. Les matches à enjeu ne manqueront pas, entre la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue Europa.
À 23 ans, le milieu de terrain semble enfin avoir lancé sa carrière, après ne pas avoir réellement eu sa chance à Liverpool. Depuis son arrivée dans le Rhône, Tyler Morton a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de deux buts et trois passes décisives. Sa science du jeu et sa mentalité font de lui un élément essentiel du dispositif de Paulo Fonseca.
3
