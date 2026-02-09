L’OL exige 40ME pour Morton

Chelsea ou Barça plutôt. Ils ont un 8e de LdC qui se profile contre le PSG
La diff, c'est que textor était le proprio. Tant que Mac Croûte sera présent, ils peuvent mettre les présidents délégués, entraîneurs, ds qu'ils veulent ça restera couché a la niche
Don Pablo.
RI DI CU LE Quel monde de timbrés il y a des psy pour les offusqués professionnels comme ces baltringues. Si c’est ça votre démocratie gardez là sérieux.
Le turn-over de Longoria sur les joueurs, directeurs sportifs, dirigeants, coachs coûte une fortune a ce pauvre club.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading