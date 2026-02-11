ICONSPORT_282660_0009

OM : Pablo Longoria ne démissionnera pas

OM11 févr. , 12:00
parClaude Dautel
6
Désormais sur la sellette après le départ de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria est ciblé par les supporters de l'OM. Mais, le président du club phocéen n'est pas du genre à tout lâcher.
Quelques semaines seulement après avoir fait savoir qu'il voulait faire de Roberto De Zerbi le « Diego Simeone de l’Olympique de Marseille », c'est dans un communiqué publié au milieu de la nuit que Pablo Longoria a annoncé le départ de ce dernier. Désormais, le président de l'OM doit faire face à ses responsabilités, et sur les réseaux sociaux, nombreux sont les supporters de Marseille qui estiment qu'il faut en finir avec celui dont ils ont été les plus grands fans depuis sa nomination par Frank McCourt. Fort étrangement, depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria se fait nettement plus discret. Ainsi, il n'a pas réagi officiellement à la catastrophe européenne, et encore moins au naufrage de l'OM face au Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes. Mais à en croire L'Equipe, l'Espagnol est droit dans ses bottes et n'envisage pas un départ.

Pas de crise au plus haut niveau à l'OM

Le quotidien sportif précise que l'Olympique de Marseille dément toute crise au sein de sa direction et que Pablo Longoria a juste retrouvé une place plus discrète, ce qui aurait toujours dû être le cas. « À l'OM, on estime que cette perception de l'extérieur est totalement biaisée -comme la crise actuelle qui relèverait du fantasme -, que rien n'est laissé au hasard entre les dirigeants, que la structure actuelle est plus équilibrée et plus complète autour du président Longoria, décrit comme semblable aux précédentes saisons, toujours hyperactif, décideur final et chef d'orchestre suprême. Et que c'était une anomalie, finalement, de le voir autant dans un dépassement de fonctions par le passé », expliquent nos confrères de L'Equipe.
La récente montée en puissance de Shéhérazade Semsar de Boisséson, proche de Frank McCourt, ne serait donc pas annonciateur d'un départ imminent de Pablo Longoria. Et cela même si la rumeur monte également de divergences croissantes entre le président de l'Olympique de Marseille et Medhi Benatia. Après le départ de Roberto De Zerbi, les prochains jours pourraient être très tendus du côté de l'OM, et la réception de Strasbourg, samedi au Vélodrome, se fera dans une ambiance qui s'annonce détonante.
6
Articles Recommandés
c est la guerre avec bein la lfp menace d attaquer bein sports 2 396894
Mondial 2026

TV : beIN Sports double Ligue 1+ et s'offre le Mondial 2026

ICONSPORT_260084_0037
OM

L'OM réactive la piste d'un entraîneur à 4,5 ME !

ICONSPORT_312883_0601
PSG

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

ICONSPORT_312883_0423
OM

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Fil Info

11 févr. , 14:00
TV : beIN Sports double Ligue 1+ et s'offre le Mondial 2026
11 févr. , 13:40
L'OM réactive la piste d'un entraîneur à 4,5 ME !
11 févr. , 13:20
« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg
11 févr. , 13:00
OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre
11 févr. , 12:40
Parc des Princes : Le PSG répond brutalement
11 févr. , 12:20
OL : Une offre à 40ME change tout
11 févr. , 11:40
OL : 1ME grâce à Benzema, Lyon calme les rumeurs
11 févr. , 11:25
Tottenham vire Thomas Frank

Derniers commentaires

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Et dire qu'il y avait des offres a 20/25 millions cet été... 🤷🏼

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

RDZ est un entraineur jetable qui ne fera jamais de vieux os dans un club. Quand il arrive tout est rose et quand il repart c'est le feu !

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Il a mangé son pain noir 1 an et demi. Il mérite tellement mieux.

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

ah bon? et te bases sur quoi ?

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Balerdi même du respect il arrive pas à le gagner. ce mec est la risée du foot français j'espère qu'il s'en rend compte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading