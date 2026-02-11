OM : Pablo Longoria ne démissionnera pas

Désormais sur la sellette après le départ de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria est ciblé par les supporters de l'OM. Mais, le président du club phocéen n'est pas du genre à tout lâcher.

Pas de crise au plus haut niveau à l'OM

Le quotidien sportif précise que l'Olympique de Marseille dément toute crise au sein de sa direction et que Pablo Longoria a juste retrouvé une place plus discrète, ce qui aurait toujours dû être le cas. « À l'OM, on estime que cette perception de l'extérieur est totalement biaisée -comme la crise actuelle qui relèverait du fantasme -, que rien n'est laissé au hasard entre les dirigeants, que la structure actuelle est plus équilibrée et plus complète autour du président Longoria, décrit comme semblable aux précédentes saisons, toujours hyperactif, décideur final et chef d'orchestre suprême. Et que c'était une anomalie, finalement, de le voir autant dans un dépassement de fonctions par le passé », expliquent nos confrères de L'Equipe.

La récente montée en puissance de Shéhérazade Semsar de Boisséson, proche de Frank McCourt, ne serait donc pas annonciateur d'un départ imminent de Pablo Longoria. Et cela même si la rumeur monte également de divergences croissantes entre le président de l'Olympique de Marseille et Medhi Benatia. Après le départ de Roberto De Zerbi, les prochains jours pourraient être très tendus du côté de l'OM, et la réception de Strasbourg, samedi au Vélodrome, se fera dans une ambiance qui s'annonce détonante.