Parc des Princes : Le PSG répond brutalement

PSG11 févr. , 12:40
parClaude Dautel
En réaction aux récentes déclarations de candidats à la mairie de Paris sur le Parc des Princes, le PSG a fait entendre sa voix. Et cela ne va pas rassurer les supporters.
Après Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel, candidats à la mairie de Paris, c'est Rachida Dati qui mardi a fait savoir qu'elle était ouverte à la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. A quelques semaines du premier tour, c'est évidemment une prise de position très opportuniste, car Anne Hidalgo s'est, elle, toujours fermement opposée à la vente de l'emblématique stade de la Porte de Saint-Cloud. Nasser Al-Khelaifi ne veut cependant pas se mêler des élections municipales, d'autant que l'incertitude est grande concernant l'identité de celui ou celle qui succèdera à l'actuelle maire de la capitale. Cependant, le PSG a tout de même fait savoir aux candidats que cela ne changeait pas grand-chose concernant le projet actuel de construction d'un nouveau stade loin de Paris.

Le PSG ne veut pas se méler des élections

Interrogé par Ici Paris Ile-de-France, le Paris Saint-Germain a tenu à rappeler que pour l'instant, c'était toujours un duel entre Massy et Poissy pour accueillir le remplaçant du Parc des Princes. « Le club n’est pas en mesure de commenter davantage des éléments qui sont aujourd'hui présentés comme des options par différents candidats. Notre responsabilité est d’assurer l’avenir du Paris Saint-Germain dans un cadre clair, réaliste et durable. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain », précise le PSG, qui ne veut pas dépendre du choix des urnes concernant son stade.
Tandis que le Collectif Ultras Paris fait savoir à chaque match qu'il voulait rester au Parc des Princes, les champions d'Europe ne veulent pas prendre de retard et avancent toujours dans leur idée de déménager. « Notre projet de donner une nouvelle dimension à notre enceinte sportive exige, par son ampleur et sa complexité, un cadre institutionnel stabilisé et un calendrier de travail sérieux et méthodique. C'est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy, où des moyens importants ont été engagés par le club et nos partenaires locaux pour étudier ces sites. Ces études se poursuivent avec rigueur et elles restent notre priorité », a précisé le PSG.
En attendant, Nasser Al-Khelaifi ne refusera pas de négocier avec la mairie de Paris si finalement les élus décident de vendre le Parc des Princes. Mais après avoir été plusieurs fois vexé par Anne Hidalgo, le patron du Paris SG ne veut plus être en position d'attente. Et c'est le sens de la communication actuelle des champions d'Europe.
Derniers commentaires

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Et dire qu'il y avait des offres a 20/25 millions cet été... 🤷🏼

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

RDZ est un entraineur jetable qui ne fera jamais de vieux os dans un club. Quand il arrive tout est rose et quand il repart c'est le feu !

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Il a mangé son pain noir 1 an et demi. Il mérite tellement mieux.

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

ah bon? et te bases sur quoi ?

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Balerdi même du respect il arrive pas à le gagner. ce mec est la risée du foot français j'espère qu'il s'en rend compte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

