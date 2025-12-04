OL : Une image choque les supporters

Le temps commence à être long pour l'Olympique Lyonnais sans Malick Fofana. Mais l'ailier belge n'a vraiment pas l'air d'être sur le point de revenir.

Fin octobre, Malick Fofana a été blessé par un tacle dangereux d’Ismaël Doukouré lors du match face à Toulouse. Il ne s’en est pas relevé et a été annoncé rapidement victime d’une grave entorse de la cheville droite. L’international belge, régulièrement ciblé par les défenseurs de Ligue 1 , était alors la principale arme offensive de l’OL . Son absence au départ était estimée pour une durée maximale de trois mois, en raison de plusieurs lésions ligamentaires.

Opération ou pas pour Malick Fofana ?

Plus de deux mois après cette blessure, aucun retour sur les terrains n’est envisagé pour le Diable Rouge. Pire, son absence pourrait se rallonger puisqu’il a été question à Lyon, d’un retour pour le courant du mois de février. Pas avant. Et pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo publiée par le compte de l’OL, où les joueurs se faisaient interroger par l’équipe de communication sur des questions « fun », Malick Fofana est apparu à l’entrée du centre d’entrainement avec des béquilles.

Ces images ont fait froid dans le dos des supporters lyonnais, qui se demandent si le club leur a tout dit sur l’état de santé réel de leur ailier. « On ne sait toujours pas si il s est fait opérer. Si oui c est logique. Si non, alors je ne peux pas m empêcher que le club maintient volontairement un flou en vue du mercato d hiver », a ainsi pesté le compte FansGones, pour qui cette incertitude n’indique rien de bon.

Seule certitude, c’est qu’avec cette cheville en vrac, Malick Fofana est quasiment impossible à vendre cet hiver. Le club lyonnais n’avait de toute façon aucune intention de céder son joueur belge, considéré comme intransférable lors de ce mercato. Il faudra désormais miser sur son retour en forme à la fin de l’hiver, pour porter l’OL dans ses objectifs, et montrer aussi aux clubs qui veulent le recruter, comme le Barça ou le Bayern Munich, qu’il n’a rien perdu de son agilité et de sa faculté à faire des différences.