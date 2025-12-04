ICONSPORT_275095_0176

OL : Une image choque les supporters

OL04 déc. , 19:00
parGuillaume Conte
2
Le temps commence à être long pour l'Olympique Lyonnais sans Malick Fofana. Mais l'ailier belge n'a vraiment pas l'air d'être sur le point de revenir.
Fin octobre, Malick Fofana a été blessé par un tacle dangereux d’Ismaël Doukouré lors du match face à Toulouse. Il ne s’en est pas relevé et a été annoncé rapidement victime d’une grave entorse de la cheville droite. L’international belge, régulièrement ciblé par les défenseurs de Ligue 1, était alors la principale arme offensive de l’OL. Son absence au départ était estimée pour une durée maximale de trois mois, en raison de plusieurs lésions ligamentaires.

Opération ou pas pour Malick Fofana ?

Plus de deux mois après cette blessure, aucun retour sur les terrains n’est envisagé pour le Diable Rouge. Pire, son absence pourrait se rallonger puisqu’il a été question à Lyon, d’un retour pour le courant du mois de février. Pas avant. Et pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo publiée par le compte de l’OL, où les joueurs se faisaient interroger par l’équipe de communication sur des questions « fun », Malick Fofana est apparu à l’entrée du centre d’entrainement avec des béquilles. 
Ces images ont fait froid dans le dos des supporters lyonnais, qui se demandent si le club leur a tout dit sur l’état de santé réel de leur ailier. « On ne sait toujours pas si il s est fait opérer. Si oui c est logique. Si non, alors je ne peux pas m empêcher que le club maintient volontairement un flou en vue du mercato d hiver », a ainsi pesté le compte FansGones, pour qui cette incertitude n’indique rien de bon. 
Seule certitude, c’est qu’avec cette cheville en vrac, Malick Fofana est quasiment impossible à vendre cet hiver. Le club lyonnais n’avait de toute façon aucune intention de céder son joueur belge, considéré comme intransférable lors de ce mercato. Il faudra désormais miser sur son retour en forme à la fin de l’hiver, pour porter l’OL dans ses objectifs, et montrer aussi aux clubs qui veulent le recruter, comme le Barça ou le Bayern Munich, qu’il n’a rien perdu de son agilité et de sa faculté à faire des différences.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_278391_0460
CAN 2025

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

ICONSPORT_278902_0028
PSG

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Rachid Ghezzal
OL

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

ICONSPORT_273659_0002
CAN 2025

L’Angola à la CAN avec Clinton Mata

Fil Info

21:30
L’Afrique maltraitée, colère à Rennes
21:00
PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern
20:40
L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS
20:22
L’Angola à la CAN avec Clinton Mata
20:20
Mateta victime de la décision radicale de Crystal Palace
20:00
PSG-Rennes : Luis Enrique prépare une dinguerie avec Dembélé
19:40
De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour être barragiste
19:20
PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes
19:14
C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS

Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?

OL : Une image choque les supporters

Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading