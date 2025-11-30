OL : Une catastrophe annoncée en Espagne

L'été dernier, la direction de l'OL a réussi à trouver une porte de sortie pour le principal indésirable du vestiaire Paul Akouokou. Le milieu ivoirien a été prêté à Saragosse en deuxième division espagnole. Cette nouvelle aventure tourne au fiasco total pour le moment.

Existe t-il un transfert moins inspiré que celui de Paul Akouokou à l' Olympique Lyonnais ? Pas sûr. Le milieu de terrain ivoirien a débarqué dans le Rhône à la fin de l'été 2023. Entraîneur de l'OL à l'époque, Laurent Blanc réclamait un joueur supplémentaire dans l'entrejeu. La cellule de recrutement visait le milieu argentin du Betis Guido Rodriguez mais avait du se rabattre sur son remplaçant à Séville Paul Akouokou. Ce dernier a vite montré pourquoi il occupait le banc de touche en Espagne. Son niveau était très limite pour la Ligue 1 et il a rapidement disparu du onze lyonnais.

Akouokou snobé par le dernier de Liga 2

L'Ivoirien ne fait pas partie des plans de Paulo Fonseca. Toutefois, il reste sous contrat à Lyon jusqu'en 2027. Il faut s'en débarrasser au plus vite pour faire de la place dans la masse salariale. Une mission à moitié réussie par l'OL l'été dernier puisque Akouokou a filé en prêt au Real Saragosse. Le club de deuxième division espagnole semble plus adapté au talent du milieu de 27 ans sur le papier. La réalité est tout autre et ressemble plutôt à un cauchemar pour l'ancien joueur du Betis Séville.