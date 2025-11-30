ICONSPORT_264758_0184

OL : Une catastrophe annoncée en Espagne

OL30 nov. , 10:00
parMehdi Lunay
2
L'été dernier, la direction de l'OL a réussi à trouver une porte de sortie pour le principal indésirable du vestiaire Paul Akouokou. Le milieu ivoirien a été prêté à Saragosse en deuxième division espagnole. Cette nouvelle aventure tourne au fiasco total pour le moment.
Existe t-il un transfert moins inspiré que celui de Paul Akouokou à l'Olympique Lyonnais ? Pas sûr. Le milieu de terrain ivoirien a débarqué dans le Rhône à la fin de l'été 2023. Entraîneur de l'OL à l'époque, Laurent Blanc réclamait un joueur supplémentaire dans l'entrejeu. La cellule de recrutement visait le milieu argentin du Betis Guido Rodriguez mais avait du se rabattre sur son remplaçant à Séville Paul Akouokou. Ce dernier a vite montré pourquoi il occupait le banc de touche en Espagne. Son niveau était très limite pour la Ligue 1 et il a rapidement disparu du onze lyonnais.

Akouokou snobé par le dernier de Liga 2

L'Ivoirien ne fait pas partie des plans de Paulo Fonseca. Toutefois, il reste sous contrat à Lyon jusqu'en 2027. Il faut s'en débarrasser au plus vite pour faire de la place dans la masse salariale. Une mission à moitié réussie par l'OL l'été dernier puisque Akouokou a filé en prêt au Real Saragosse. Le club de deuxième division espagnole semble plus adapté au talent du milieu de 27 ans sur le papier. La réalité est tout autre et ressemble plutôt à un cauchemar pour l'ancien joueur du Betis Séville.
En effet, Paul Akouokou n'a plus foulé une pelouse espagnole depuis le 18 octobre dernier. Il a purgé une suspension de 4 matchs pour un carton rouge et surtout pour son comportement ensuite. L'Ivoirien avait détruit l'écran du VAR en frappant dessus. Sa sanction est terminée mais pas forcément son éloignement du terrain. Selon Foot Mercato, son entraîneur « ne compte plus réellement sur lui » dans le futur. Un désaveu terrible alors que Saragosse est actuellement 22e et dernier de son championnat. Autant dire que l'OL est loin d'en avoir fini avec Paul Akouokou.
2
Derniers commentaires

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Il a fait le stade en dehors de Lyon ! Maintenant il essaye de réparer

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Mauvaise idée, si y a grève pas de métro

PSG : Barcola énerve Luis Enrique, attention danger

c'est possible

L'OM volé par l'arbitre, Benatia fait scandale

Non L OM a étais nul point final , l arbitre à été bon

PSG : Luis Enrique est furieux

Toi tu es bouché à l'émeri.Retourne voir l'action

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

