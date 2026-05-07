OL : Un transfert à 5 ME tombe à l’eau, merci Textor

Prêté avec option d'achat à l'OL, Roman Yaremchuk donne plutôt satisfaction. Mais l'Ukrainien représente une belle enveloppe finale pour être transféré, et cela va mettre un terme à son transfert selon la presse grecque.

L’Olympique Lyonnais a du jouer malin l’été dernier pour se renforcer sans trop dépenser, avec des joueurs capables de se fondre dans le collectif, d’être compétitif et d’avoir aussi une belle marge de progression en vue d’une revente. Il y a eu un pari raté, celui de Martin Satriano. Malgré tous ses efforts, l’Uruguayen n’a pas répondu présent et a été envoyé à Getafe en janvier. Pour compenser ce départ et permettre à Endrick d’évoluer sur un côté, l’OL a recruté Roman Yaremchuk, que Paulo Fonseca connaissait bien.

L'OL prêt à négocier l'option d'achat ?

L’arrivée de l’Ukrainien a été conforme aux prévisions, avec un joueur capable de marquer quelques buts, mais aussi de se battre pour le collectif et de faire avec le temps de jeu qu’on veut bien lui donner. Prêté par l’Olympiakos Le Pirée, Yaremchuk se plait à Lyon et aimerait bien rester. La volonté est identique du côté de l’OL. Mais selon la presse grecque, l’avant-centre va revenir dans son club cet été.

En effet, l’Olympiakos estime tout simplement que l’OL n’aura pas 5 millions d’euros à mettre pour acheter définitivement l’Ukrainien. Ses problèmes financiers vont grandement impacter son recrutement, et faire venir définitivement Yaremchuk a peu de chances d’être validé par la direction lyonnaise, même en cas de qualification directe en Ligue des Champions.

Une vision très pessimiste des choses, qui correspond peut-être au retour de l’OL pour négocier à la baisse le prix de Yaremchuk. Lyon a déjà déboursé 1,5 million d’euros pour le prêt payant du natif de Lviv, et cela ferait monter l’enveloppe globale à 6,5 ME. Même si l’Ukrainien a montré sa capacité à aider l’équipe, l’addition est peut-être un peu trop salée pour l’OL. Du moins en ces temps d’incertitudes financières.